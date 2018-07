«Me atrevo con cualquier ritmo» Eva Ayllón durante una de sus actuaciones. / lp La intérprete peruana Eva Ayllón actuará el 31 de julio en La Rambleta, dentro de su gira 'Tour Europa 2018' D. LOYOLA Viernes, 20 julio 2018, 00:15

Valencia se encuentra entre las ciudades de la gira que ha emprendido por Europa la famosa intérprete peruana Eva Ayllón. La cantante actuará el próximo martes, 31 de julio, en el escenario de La Rambleta, donde desgranará varios de sus grandes éxitos musicales logrados a lo largo de más de 40 años de carrera.

- ¿Eva, cómo se siente una artista como usted después de más de 40 años encima de los escenarios?

- Tras casi 48 años de vida artística me siento muy responsable de todo mi trabajo y sigo buscando que la música tradicional de mi país sea más conocida y preferida en el mundo como le pasa a México, Argentina o Colombia.

- ¿Cuáles considera los momentos claves de su vida hasta llegar al estrellato?

- Lo primero fue haber sido descubierta por Pedrín Chispas, un conocido productor de TV en Perú, y después, a partir del año 90, cuando empecé a hacer conciertos en vivo presentando discos hasta que llego la piratería, pero a pesar de eso y ahora que la tecnología ha avanzado, soy una sobreviviente feliz y orgullosa de continuar en la lucha.

- Su último disco se titula 'Clavo y canela', ¿se trata de un guiño a la gastronomía peruana?

- Clavo y canela son especies que llegaron a mi país. Atribuyo canela a todo lo que es negro y clavo, refiriéndome al clavo de olor, que es mas tenue, a los valses y con esta combinación homenajeo a mis antecesores.

- Ha compartido escenario con otros famosos artistas entre ellos Diego 'el Cigala'.

- Cierto, Diego es un gran amigo y un extraordinario interprete.

- La fusión son los colores de la música y usted es muy versátil a la hora de explorar en otros ritmos, ¿cuál le seduce más interpretar?

- Me seduce el pasar por la experiencia de los ritmos y si tengo la oportunidad la aprovecho. Me atrevo con todos.

- ¿Qué cree que le falta a la música criolla para recuperar los años de oro en el Perú?

-No solamente la música criolla, a la música hecha en el Perú en general le falta difusión y ahora que tengo la oportunidad de estar en la televisión, en programas de canto, me doy cuenta de que hay mucho talento desperdiciado en Perú.

- De sus diversos discos, ¿cuál considera que se corresponde con una interpretación de su vida?

- Todos tienen un valor muy especial y forman parte de mi vida. También lo tendrán los que faltan por hacer.

- ¿Qué le queda a Eva Ayllón por hacer en los escenarios?

- Hay muchas cosas por aprender y muchos ritmos por los que pasear. Yo siempre estoy con la mente abierta para recibir propuestas nuevas y para cantar.

-La música es rentable para muy pocos, ¿cuál sería su mensaje para las personas que desean vivir de ella?

-Tienen que ser tenaces, tener mucha paciencia, estudiar, no sólo canto sino expresión corporal y sentir realmente lo que están cantando.

- Usted es una mujer luchadora por sus orígenes, ¿qué batallas cree que le quedan por librar?

-Me quedan muchas aún, pero soy una mujer feliz que me alegro de tener tiempo para mí, para mi familia para mi trabajo. Me alegro de estar sana y me alegro de seguir viviendo y haciendo música.

- Su vida ha sido una novela desde su infancia, ¿se plantea plasmarla en un libro?

-Se hizo una miniserie sobre mi vida donde felizmente respetaron todo lo que yo conté, pero no escribiría ni volvería a hacer nada; con eso tuve suficiente.

- Bulería, flamenco..., ¿cómo ve el folclore español en comparación al peruano?

- Ustedes son dichosos de poder lucir su música, no solamente en su país, si no en el mundo, son muy afortunados y yo los aplaudo.

- Con tantos temas famosos que tiene, ¿ya ha pensando que repertorio ofrecerá en La Rambleta en Valencia?

- Eso va a ser un secreto hasta que salga al escenario, lo único que le puedo adelantar es lo bien y lo felices que voy a hacer a los asistentes.

- Ha pasado a ser leyenda en vida, ¿qué les quiere decir a todos sus fans en España que la esperan impacientes?

- ¿Leyenda en vida? ¡Tremendo titulo! Espero en realidad merecerlo. Me basta con que digan Eva Ayllón, nada más.