Asador Viernes, 28 septiembre 2018, 00:53

En apenas un año el asador Rocacho (C/ Padre Damián, 38. Madrid) se ha posicionado entre las mejores propuestas carnívoras de la capital. De corte contemporáneo, en su oferta y variedad de carnes encontramos algunas de las mejores carnes del mundo. Un asador que todos los amantes de la carne deben de conocer. Hace unos día han incorporado las carne de El Capricho (Jiménez de Jamuz, León), unas carnes que la prensa internacional; The Guardian o The Times las reconoce cómo exquisitas y únicas.