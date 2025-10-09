Arte Láctico Caprino vence en Montanejos

CHEMA FERRER Jueves, 9 de octubre 2025, 23:51 Comenta Compartir

Un año más, en el marco de la Xª Feria del Queso Artesano de Montanejos (Castellón), se ha celebrado el Certamen de Quesos Artesanos de la Comunitat Valenciana organizado por el Ayuntamiento de Montanejos, la Fundación de Turismo de Montanejos y el Centro de Artesanía de la Comunitat Valenciana. En esta edición se han elegido once ganadores en otras tantas categorías diferentes, siendo el Mejor Queso Artesano de la Comunitat Valenciana 2025 el Rulo de cabra madurado de la quesería Arte Láctico Caprino, de Chiva. La misma quesería ha obtenido dos galardones más con el mismo queso: mejor queso de coagulación láctica de cabra y mejor queso con condimentos.

Los galardonados

El resto de premiados, en las diferentes categorías, han sido en la de Queso con condimento el Crotin de trufa de Arte Láctico Caprino. En la categoría de Pasta blanda el galardón fue para Homenaje Natural, a base de leche de vaca, elaborado por Granja Rinya. En la correspondiente a Pasta prensada mezcla fue para Queso Semi-curado mezcla de Quesería San Antonio. En la que repecta a Pasta prensada de oveja el galardón recayó en Queso curado de oveja Els Massets. En la de Pasta prensada de vaca el reconocimiento fue para Queso curado de oveja Els Massets.

Por su parte en la categoría de Pasta prensada Cabra el primer puesto fue para Pell florida de cabra, de Quesos de Catí. En cuanto a la Coagulación láctica, el mayor reconocimiento se lo adjudicó el Rulo madurado de cabra de Arte Láctico Caprino.El Queso fresco fue para el Servilleta cabra de Granja Rinya. Mientras que el Queso azul o con mohos internos recayó en Queso azul de Tot de Poble. Por último, en la categoría de Leches fermentadas y cuajadas el galardón fue para el Yogur natural de queso de oveja de Els Massets.

Además, en esta edición se ha entregado un premio al queso foráneo presente en la feria, dado que son varias las queserías de otras regiones de España las que han acudido a la feria. Este ha recaído en el queso de cabra ecológico Tizne negro, de la quesería El Cerrón de Fuente Álamo (Albacete).

El jurado, presidido por José Manuel Manglano, de Charcuterías Manglano, ha estado formado por un elenco de especialistas del sector láctico, cocineros y sumilleres, y relacionados con la producción agroalimentaria.

Un queso de origen francés

El rulo y la coagulación láctica son dos de las especialidades más características del queso de cabra. Este es un queso elaborado en España con leche pasteurizada, aunque su origen histórico se encuentra en la localidad francesa de Saint-Mauré, donde los más excelsos se elaboran con leche cruda.

Uno de los mejores valedores en nuestro país de esta modalidad quesera ha sido la quesería Arte Láctico Caprino, fundada en el año 2007 en la Vall D`Uixó. Allí comenzó a hacer quesos de coagulación láctica a partir de leche de sus propios rebaños de cabras de la raza murciano-granadina. El departamento de I+D comenzó a desarrollar nuevos formatos a partir de este queso, que incluían, además del clásico rulo madurado con penicilium, los rulos frescos con mermeladas, frutas confitadas, ahumados, especias... En el año 2013, se trasladaron definitivamente a Chiva, donde inauguran unas modernas instalaciones dirigidas por Javier Senent Belenguer, heredero de la tradición quesera familiar y alma mater del proyecto. En la actualidad, sus productos triunfan tanto en el mercado español como en las exportaciones.