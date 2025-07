Los arroces valencianos lucen en Don Pablo

CHEMA FERRER Jueves, 17 de julio 2025, 23:27 Comenta Compartir

Medio siglo de historia en Valencia posee este establecimiento hostelero, todo un referente del buen hacer en el centro de la ciudad. Don Pablo fue inaugurada en 1974 y pronto se convirtió en lugar de encuentro de empresarios notables, de aficionados taurinos, de políticos y personajes notables de la sociedad a lo que siempre acompañaron una clientela fiel al buen gusto con el que daban de almorzar y servían enjundiosos menús al mediodía.

La tradición continúa, con reformas y mejoras y obviamente actualizaciones de la carta, aunque respetando escrupulosamente sus clásicos, como servir en los almuerzos el bocadillo de Berenjenas alioli y bacon y los viernes nunca faltará el estupendo bocadillo de Calamares de Don Pablo.

Al mediodía, menú

Tras los desayunos y almuerzos servidos en su espléndida barra, el cuidado comedor interior o su elegante terraza llega la hora de comer.

Al mediodía la cocina prepara un menú que sale por 18,50 euros y que siempre se compone de productos de temporada y de cercanía fundamentalmente, además de incluir alguno de sus exquisitos arroces.

La carta, siempre disponible, destaca por los entrantes o raciones, en los que se cuida que los rebozados de calamares o puntillas no contengan gluten (rebozo de harina de garbanzo). No me cansaré tampoco de recomendar siempre su extraordinario steak tartare, los huevos rotos con alcachofas y jamón o el contundente codillo con salsa de naranja... Los arroces cocinados ex profeso para cada mesa, como la paella de pulpo, chipirones y ajos tiernos, la de pato con alcachofa o el impecable Arroz al Horno.

Los postres caseros incluyen las torrijas caramelizadas y la clásica tarta de galletas la abuela, como en casa. La bodega está bien surtida, además, un tercio de ella corresponde a vinos de las denominaciones de origen valencianas.

Sepan también que en Don Pablo la hostelería se escribe con mayúsculas y ante el comensal se expresa no solo en lo servido en el plato, sino también en el buen servicio de sala.