Arroces a Banda en el Grao de Castellón Arroz a banda clásico. / lp La ciudad se convierte en la capital de esta receta tradicional CHEMA FERRER Viernes, 18 octubre 2019, 01:29

Todos los Arroces a Banda de otras épocas fueron consecuencia de las circunstancias de una receta primigenia, el Caldero de Pescado, guiso marinero muy arraigado en Castellón. Este era un preparado tradicional de lugares y pueblos de tradición pesquera o simplemente por su emplazamiento frente al mar. En las tierras de la Comunitat Valenciana, la tradición arrocera se le unió, gracias a las marjales, albuferas y humedales que jalonan toda la costa valenciana y teniendo como epicentro la Albufera de Valencia. El arroz no hacía sino cocerse con el caldo obtenido del cocimiento de pescados y algunas hortalizas. Este arroz se perfeccionó con el tiempo al incorporarle un sofrito y templarlo en una paella. Aquel arroz que en principio era cosa de pescadores, ya que el perol aguantaba el vaivén de las olas, pasó de caldoso a seco cuando los hosteleros lo comenzaron a cocinar y poner en valor. A la fiesta se le sumó la salsa All i Oli para darle cierta viveza a las carnes del pescado y a las hortalizas. Estas se servían (y se sirven) en una fuente aneja al arroz y el All i Oli a menudo se deslíe en un poco de caldo para hacerlo más fluido, de manera que impregne mejor verduras y pescados. La Asociación Grao Centro Gastronómico, a la que pertenecen los restaurantes sitos junto al puerto pesquero de la capital de La Plana, arrancan hoy mismo con la IX edición de sus jornadas dedicadas a este suculento plato y se prolongarán hasta el próximo 17 de noviembre. Serán una docena de restaurantes y el precio del menú de Arroz a Banda variará desde los 25 hasta los 30 euros según locales.

Tomen nota y que no se les pase.