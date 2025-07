Los arroces de autor vuelven al Tancat de L'Estell

CHEMA FERRER Jueves, 3 de julio 2025, 23:14 Comenta Compartir

Veinticuatro creadores de contenido en redes sociales se dieron cita el pasado sábado, 28 de junio, en la Albufera, en el Tancat de L'Estell de Arroz Tartana, para concursar en el evento paellero que organiza esta arrocera valenciana. Los participantes, todos ellos dedicados a poner en valor las costumbres gastronómicas valencianas y más aún la cocina del arroz y de la paella, tuvieron que pasLos arroces, cocinados todos ellos en paella, debían escoger entre las variedades albufera o marisma para llevar adelante su receta; ambas variedades de calidad están cultivadas en el Parque Natural de la Albufera y tienen características muy diferentes tanto en su ejecución, como en el resultado sápido final.ar un estricto filtro para poder ser seleccionados y llegar a esta gran final.

Los arroces, cocinados todos en paella, debían escoger entre las variedades Albufera o Marisma para elaborar sus recetas; ambas, de gran calidad, están cultivadas en el Parque Natural de la Albufera y presentan características muy diferentes tanto en su ejecución como en su resultado sápido final.

Las propuestas puestas al fuego por los diferentes chefs iban desde las más formales y continuistas hasta recetas realmente audaces e incluso irreverentes. A saber: Arroz de cordero y reno; Arroz de pata de ternera; Arroz seco de salmón y parmesano; o un Arroz de lágrimas ibéricas, pimientos de Padrón, huevo frito y trufa. Incluso había una paella con chorizo, sí, con chorizo, como leen.

Hubo una paella con chorizo, propuesta transgresora que dividió opiniones

Oportunidad para el chorizo

El eminente cocinero valenciano Juan Carlos Galbis presidió el jurado, rodeándose de un impecable elenco de gastrónomos y cocineros para llevar adelante la ardua tarea de encontrar al ganador. En la mesa de catas le acompañaron en la tarea Begoña Lluch, Rafael Vidal, Antonio Quiles, Maje Martínez, Jorge Pardo y los ganadores de la pasada edición, Laura Durán y su consorte, Santiago. Los allí presentes tuvimos la ocasión de charlar con concursantes, jurados y algunos invitados.

El cocinero Rafa Vidal aseveraba: «Estas iniciativas son interesantes, pero que no se confunda nunca el cocinado de estos arroces con la paella valenciana. Una buena iniciativa es contraponer dos variedades distintas, eso ha hecho que los participantes hayan profundizado en que existe todo un mundo de posibilidades con las variedades del arroz. Esto mismo se ha visto durante el concurso, me ha sorprendido que los cocinados con marisma hayan concluido con mejores hechuras que los que han elegido albufera...».

No se escaparon Arnau Clarí y Joan Ferrús de @larutadelsesmorzars, los que cocinaron el impío arròs de xoriç a la valenciana. «Vaya por delante que somos grandes defensores de la paella valenciana del cánon. Ahora sí, nos gusta ser transgresores, cocinamos para familiares y amigos la paella valenciana, pero en esta ocasión tocaba ser transgresores y decidimos darle una oportunidad al chorizo en la paella», señalaron.

Los quesos valencianos de Granja Rinya apoyaron el evento con sus quesos y el director de la nueva planta quesera de Picassent, el suizo Claude Ropraz, no dudo en declarar que «el arroz y la paella representa a España, casi tanto como el sol, las playas y el arte. Es escuchar la palabra España cuando no estoy en ella y me vienen todas esas ideas a la mente. Además, la paella tiene ese tono festivo, orondo y barroco, de momento para compartir. En Suiza tenemos la fondue, hace la misma función, pero ya saben que gastronómicamente no es lo mismo. Pienso que me gusta la libertad a la hora de crear, y esto es lo que hemos visto hoy en Tartana».

Paella con aires caribeños

Los asistentes pudieron catar los arroces participantes mientras el jurado deliberaba. Finalmente, los triunfos fueron a parar a un arroz con aires caribeños cocinado por Maikel Matos y Mikel García con su paella de secreto ibérico, setas shiitake y foie con dados de mango caramelizado y plátano maduro frito (@locosporlosarroces, @martossrice_). La segunda posición recayó en Raúl Clarí y Joan Ferrús con un anatema paellero, el arròs de xoriç a la valenciana y la tercera posición fue para la paella australiana de canguro, cocinada por Fernando Rueda y Ana Soler (@locosporlosarroces).

Cultura del arroz

El evento ha tenido sus colaboradores principales, como los quemadores y paellas de Garcima, el aceite de oliva virgen extra de Oliespal, un monovarietal de la variedad autóctona serrana de Espadán y los azafranes manchegos Azafrán Flor de Opaz. Juan Valero, gerente de la empresa arrocera afirmó tras la entrega de galardones que «este es un paso más dado para la #culturadelarroz, el próximo año trataremos de buscar un porcentaje mayor de participantes de otras regiones españolas, aunque este año los hemos tenido hasta uno de Tejas, el ganador».