Arriben les Festes Majors a la Pobla de Farnals Actes de les festes d'anys anteriors. / lp Destaquen un any més la Nit Màgica i la preparació de 5.000 racions de caldera V ALENCIA. Sábado, 7 septiembre 2019, 00:43

Creuetins i creuetines es preparen per a viure les Festes Majors del municipi entre el 6 i el 15 de setembre amb les activitats organitzades per festers, festeres i Ajuntament.

Els actes s'iniciaran el dia 6 a les 17 hores a la plaça de Sant Vicent, on tindrà lloc el 'xupinazo' amb el qual es donarà la benvinguda als festejos. Tot seguit es desenvoluparà un correbars, just abans del concert 'Botifarra a Banda', a càrrec de la Unió Musical de la Pobla de Farnals i Pep Gimeno Botifarra, espectacle que començarà a les 23 hores. Entre les nombroses actuacions programades, destaca la celebració de la Nit de Paelles, el dimecres 11 de setembre, amb la posterior actuació de l'orquestra 'La Pato'.

El 13 de setembre tornarà la Nit Màgica, un dels esdeveniments més populars del calendari festiu. Este show pirotècnic, realitzat per Xarxa Teatre, s'inspira en els correfocs tradicionals però manté un fort caràcter participatiu. Així, es convida a la ciutadania a unir-se a la desfilada i a ballar sota les pluges d'espurnes que il·luminen els carrers del nucli urbà. La funció començarà a les 23.30 hores i estarà seguida d'una desfilada acompanyada d'una xaranga i de l'actuació de l'orquestra Empopados Ràdio Hit Band a la plaça de la Generalitat.

L'endemà, a les 9 hores, es posaran les calderes al foc per a cuinar 5.000 racions d'este plat seguint la recepta tradicional del municipi, que destaca per contindre carn de bou. El repartiment del dinar entre el veïnat començarà a les 13.30 hores. Actes de tipus litúrgic, orquestres o concerts són algunes de les iniciatives que completen la programació.

«Es tracta d'unes festes per a tots els gustos i públics», ha destacat Sergio Cebrián, regidor de Festes. «Des de l'Ajuntament agraïm la dedicació de festeres i festers i fem una menció especial als clavaris de Sant Francesc, que enguany són els mateixos que varen ser membres d'esta festa fa 40 anys», afegix l'edil. «Els esdeveniments s'han organitzat tenint sempre en consideració l'objectiu que siguen diverses i variades i que hi haja opcions per a tots els públics, parant especial atenció en la seguretat de tota la població», concreta Cebrián. En este sentit, el regidor ha reconegut la important tasca que realitza la Policia Local per al bon funcionament de les activitats amb la gran implicació dels agents en la coordinació dels dispositius.

En esta línia, cal subratllar la instal·lació d'un Punt Violeta promogut per la regidoria de Benestar, al qual es podrà trobar informació en matèria de violència de gènere. Al respecte, Maria Carmen Benlloch, regidora de Benestar, ha manifestat que disposar d'un Punt Violeta "va ser un compromís que vaig adquirir en la Junta Local de Seguretat i considerem que és una mesura molt important per a fer visible la lluita contra la violència masclista i les agressions sexuals". La carpa estarà oberta els dies 6, 7, 11 i 13 de setembre, jornades durant les quals s'espera una major afluència de persones, especialment joves. Així mateix, es repartiran polseres de silicona amb missatges d'igualtat i els bars i barres dels espectacles es repartiran gots amb lemes contra el masclisme.

Actes taurins

Durant el mes d'agost, les penyes Joves però Valents, El Perol i El Moratall, la més antiga del municipi i que enguany ha complit 40 anys, varen organitzar diferents actes taurins, amb vaquetes, desencaixonades i bous embolats. Així mateix, Filles i Fills de Maria, clavaria que enguany s'ha constituït pels joves que en 2014 varen formar part de les Filles de Maria i Sant Francesc, varen també preparar una jornada taurina el 31 d'agost. Els dies 19 i 21 de setembre, la Comissió de Bous patrocinarà alguns esdeveniments i el calendari es tancarà el 5 d'octubre amb les activitats presentades per la Penya de Baix.