ARRANCA PALO MARKET FEST

Más de 120 diseñadores, creadores y artesanos, un centenar de músicos repartidos en tres escenarios y 26 foodtrucks, se darán cita desde hoy hasta el domingo en Palo Market Fest, un festival que volverá a tener como marco los incomparables Jardines de Viveros de valencia, y al que los organizadores esperan atraer a más de 40.000 personas. «La mezcla de música, diseño y gastronomía es el ADN de Palo Market Fest, un festival diferente que promueve el ocio saludable, las culturas alternativas y el comercio responsable, tendencias emergentes que apuestan por un mundo más sostenible y más feliz», explicaron durante la presentación del evento responsables de la organización.

Palo Market integra la gastronomía y el diseño en su experiencia. Un viaje por el 'street food' más genuino mostrará las cocinas callejeras del mundo, con platos para comer con los dedos o con palillos como el sushi japonés, el curry tailandés, el ceviche peruano, la burrata italiana o el secreto argentino.

Las tendencias emergentes en el diseño, la moda, la artesanía contemporánea o la autoedición se presentarán a través de una cuidada selección de expositores que apuestan por el consumo responsable, las pequeñas producciones locales y la belleza en sus creaciones. Las cerámicas pintadas a mano del artista Javier Mariscal, las gafas de alto diseño a precios asequibles de Miler & Marc, las bolsas de Next Step confeccionadas con botellas de plástico recicladas y algodón orgánico o la peluquería saludable de los londinenses the A Club son algunos ejemplos.

Además, los más pequeños también tendrán su espacio en el Palo Market, con propuestas como un área infantil para aprender a jugar sin consumir recursos o tiovivos ecológicos y talleres creativos para que padres e hijos participen.

Musicalmente, en esta cuarta edición, Palo Market apuesta por el eclecticismo estilístico, la innovación y el riesgo con una diversidad de géneros que va del jazz contemporáneo, pasando por el pop, el hip hop, la experimentación electrónica o el indie rock. Una edición que llega con una extensa y potente programación con casi 50 horas de música en directo repartida en 3 escenarios.

El festival se abrirá hoy, viernes, con Soleá Morente, una de las primeras representantes del nuevo pop flamenco, que comenzó su carrera en 2011 colaborando con Los Evangelistas en el disco homenaje que el grupo granadino hizo a su padre.

Las actuaciones del festival las cerrará el domingo el show 'Together we joy', patrocinado por Aperol Spritz. Versiones de Bruno Mars, Massive Attack, Bonobo o Björk sorprenderán al público por la instrumentación insólita que aporta la gran orquesta.

«Son temas que me atrapan y no puedo dejar de pensar en ellos, como el tema de Bruno Mars 'That´s what I like' que se me hizo de día escribiendo los arreglos y a las 10 de la mañana ya lo estábamos ensayando», detalla el director de la banda la BEO, Claudio Marrero.

Pero entre la apertura y la clausura pasarán muchas cosas más. En el escenario Turia sonarán algunos de los grupos valencianos que aportan frescura y calidad al panorama actual, como Gener, Bearoid, Santero y los muchachos o la chilena Soledad Velez afincada en valencia, entre otros.

Y en el escenario Aperol Spritz sorprenderán las innovadoras bandas de gran formato como la BEO o la Electric Big Band y otros géneros emergentes que incitan al baile como el dance electrónico de los portugueses Throes + the shine o el pop negro de la Funk all Stars. «Somos una banda de gran formato, y la mayoría venimos de una formación jazzística, pero nos mueven muchos estilos». Todos ellos pertenecen a ese movimiento de última generación que explora las mezclas del jazz con otras texturas y ritmos, creando novedosas atmósferas musicales que están conquistando a nuevos y amplios auditorios. Un final de fiesta espectacular para acabar en lo más alto.