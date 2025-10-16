Amparo Nácher conquista con su cocina en Xaruga

CHEMA FERRER Jueves, 16 de octubre 2025, 23:10 Comenta Compartir

Dirección: Calle de la Reina 217, El Cabanyal. Valencia. Encargos: 623 249 836

En el vibrante barrio del Cabanyal, corazón pesquero de Valencia y ejemplo vivo de autenticidad mediterránea, el restaurante Xaruga se posiciona como un referente gastronómico donde convergen el legado culinario local y la creatividad contemporánea.

Al frente de sus fogones se encuentra Amparo Nácher, una cocinera cuya pasión por la tradición y el producto de proximidad se refleja en cada plato. La cocinera, tras un camino iniciático por fogones en París, Londres, Barcelona y Granada, recaló en su tierra para emprender. Ubicado en una de las coloridas calles del Cabanyal, Xaruga es mucho más que un restaurante: es un homenaje al barrio, a sus gentes y a la historia marinera que impregna cada rincón.

La decoración, ecléctica y acogedora a un tiempo, es un espacio donde prima el azulejo y rinde tributo a la esencia marinera. Destaca la cocina abierta, el comensal disfruta viendo lo que se cuece mientras que su sala invita a gozar de una experiencia tranquila y cercana.

Alma del Mediterráneo

La cocinera Amparo Nácher ha sabido captar la esencia de la cocina tradicional valenciana, añadiendo a su propuesta matices innovadores sin perder de vista el sabor auténtico. «El producto es nuestra bandera», afirma la chef, quien apuesta por ingredientes frescos y de cercanía, trabajando codo a codo con pescadores y agricultores del entorno.

La carta de Xaruga es un viaje por sabores de la huerta y los aromas del mar. Una cerveza Stark Turia nos acompaña en entrantes como su ya famosa croqueta de gamba roja, el canutillo de pollo de corral o las magníficas ostras, que sirve cocinadas con una emulsión vegetal.

Es imprescindible el entrante Wellington de caballa y anguila ahumada; en el tiempo que lleva abierto se ha convertido ya en un clásico que no se baja de la carta. Sorprende una coliflor asada acompañada de una salsa agridulce que lleva miel y piñones.

Entre los principales, destaca un caldero a base de maragota, pescado blanco de sabor agradable y muy a mar, pues se alimenta a base de crustáceos y algas. Para los arroceros destaca su arroz de salmonetes y entre las carnes, lo hace el magret de pato con remolacha ahumada, naranja y requesón. Una visión personal del cremaet lo ha convertido en un postre imprescindible. Y es que lo destacable en la propuesta de Nacher siempre es su respeto por poner en valor las cualidades sápidas de todos los productos en sus condumios, bebe de las fuentes del recetario tradicional y luego posee libertad para reimaginarlas.

Xaruga no solo se ha consolidado como un sólido exponente de la cocina valenciana renovada, sino también como lugar de encuentro para amantes de la buena mesa y del ambiente singular del Cabanyal. La hospitalidad del equipo y la dedicación de Amparo Nacher han hecho de este espacio un hito gastronómico imprescindible para Valencia.

Además de carta, hay un menú del día por 30 euros y otro muy recomendable de degustación por 65 euros, para conocer más en profundidad la cocina de Nácher, que puede incluso ir acompañado de un maridaje específico de vinos. Imprescindible reservar.