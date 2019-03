Amor por el hijo yonqui

Timothée Chalamet es, a sus 23 años, uno de los actores con más futuro de Hollywood. Descubierto por el gran público en la historia de despertar al amor homosexual de 'Call me by your name', idolatrado por jovencitos de ambos sexos, este neoyorquino de origen francés también ocupó muchos titulares cuando renegó de trabajar con Woody Allen en la película que Amazon mantiene sin estrenar, 'Un día lluvioso en Nueva York', y donó su salario al movimiento #MeToo. En 'Beautiful Boy', el primer filme en Estados Unidos del belga Felix Van Groeningen ('Alabama Monroe'), no disimula en sus intentos (fallidos) por recibir una nueva nominación al Oscar. La cinta, basada en las memorias de David y Nic Sheff, cuenta los intentos de un padre por desintoxicar y rehabilitar a su hijo de las drogas. En concreto, de la metanfetamina, que según descubre la cinta es de la que más difícil resulta desengancharse. Steve Carell, uno de los reyes de la comedia USA, que tiene en cartel 'Bienvenidos a Marwen', también quiso acariciar la estatuilla y en 'Beautiful boy' -título de una canción de John Lennon- se pone dramático en la piel de un periodista de 'Rolling Stone' que intenta en vano que su chaval regrese al mundo real.