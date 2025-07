Alzira enceta unes festes de Sant Bernat per a tots

GPS Jueves, 17 de julio 2025, 23:27 Comenta Compartir

Alzira ja escalfa motors per a les seues festes més esperades, i enguany ho fa amb un cartell ple de noms reconeguts i una clara voluntat d'apropar la festa a tots els racons de la ciutat. Del 21 al 26 de juliol, les Festes de Sant Bernat 2025 oferiran una programació completament gratuïta, pensada per a tots els públics, amb activitats repartides en diverses ubicacions per afavorir la participació i reforçar el sentiment de comunitat. Per primera vegada, els concerts i espectacles s'estendran més enllà del centre habitual, amb escenaris a la plaça de Cartonatges, el Parc Pere Crespí, la Rodona Firal i la plaça Major.

La imatge de les festes també respira esta voluntat de connexió. El cartell oficial combina una fotografia antiga del pont de Sant Bernat amb una imatge actual del mateix espai, en plena avinguda. L'obra, realitzada pel fotògraf Niclas, no és només un anunci visual, sinó un gest carregat de simbolisme: mostra com Alzira ha evolucionat amb el temps, però manté viu el seu paisatge emocional i la seua essència com a poble. Esta composició il·lustra també la portada del programa de mà, que ja s'està repartint en format postal per mercats, parcs i espais municipals amb l'objectiu d'invitar a tots i totes a participar activament de les festes.

La programació arranca el dilluns 21 de juliol amb una proposta familiar irresistible: Gisela, coneguda com 'la veu de Disney', actuarà a la plaça de Cartonatges a les 19:30 hores. A continuació, Toni Pons posarà el toc d'humor i proximitat a la mateixa ubicació. Dimarts 22, la festa continuarà amb jocs infantils i d'aigua, i una doble sessió nocturna per a públics diferents: d'una banda, el Lia-te Festival Remember al recinte firal; de l'altra, un tribut a Raphael i Rocío Jurado a la plaça Major.

Dimecres 23 serà el dia gran. A la vesprada tindrà lloc la missa i processó en honor a Sant Bernat a Santa Caterina. I a la nit, la ciutat s'omplirà de música amb el tribut a Queen Forever a la plaça Major, mentre que al recinte firal es viurà una esperada Batalla de Galls amb freestylers com Blon, Navas, Alek i Hander. El castell de focs il·luminarà el cel a la mitjanit i donarà pas a una Wild Party per tancar el dia amb energia.

El dijous 24, la veu de Shaila Dúrcal serà la protagonista a la plaça Major, mentre que l'orquestra Invictus animarà el recinte firal. Divendres serà una jornada per a totes les edats: Dani Miquel actuarà al parc Pere Crespí per al públic infantil; Joan Amèric oferirà un concert íntim a la plaça de les Muralles; i al recinte firal, una nit de música amb Amistades Peligrosas, Alejo Stivel i Seguridad Social.

El dissabte 26 arribarà el moment del comiat, però també de la festa gran. Al parc Pere Crespí se celebraran les finals del concurs 'Cantes o Balles' i un espectacle de varietats, mentre que a la Rodona Firal, David Bustamante posarà el colofó amb un concert molt esperat. La festa es tancarà amb Destroyer Fest i Coco Loco on Tour, una proposta pensada per als més noctàmbuls.

Les Festes de Sant Bernat 2025 són, en definitiva, una celebració oberta, popular i feta amb mirada ampla. Música, tradició i identitat s'uneixen en una edició pensada per emocionar, compartir i viure intensament cada racó d'Alzira. Perquè la festa és nostra, de totes i tots.