'Alta seducción' Arturo Fernández y Carmen del Valle. / Jean Pierre Ledos Tras su reciente operación, Arturo Fernández reaparecerá el miércoles en el teatro Olympia de Valencia con su admirable personaje de galán NIEVES MARCOS VALENCIA. Viernes, 12 abril 2019, 01:29

Arturo Fernández tiene previsto reaparecer el próximo miércoles, 17 de abril, en el teatro Olympia de Valencia con su obra de teatro 'Alta seducción', una comedia a la medida del legendario actor, director y productor, quien a sus 90 años y a pesar de estar convaleciente, sigue manteniendo su extraordinario sentido del humor. Fernández, que debido a una intervención quirúrgica tuvo que suspender en plena gira las funciones de este montaje, incluido el estreno previsto para el pasado 10 de abril en Valencia, se encuentra «muy recuperado» y «con muchas ganas de regresar al escenario», según aseguró el artista en una entrevista con LAS PROVINCIAS.

- ¿Cómo se encuentra?

- Me encuentro bien y con muchas ganas de volver a Valencia, pero cuando las tuberías están mal hay que repararlas (ríe). Pero también estoy un poco triste porque en los 55 años que llevo yendo a esa bellísima ciudad, donde la gente que acude a verme al teatro me trata tan bien, es la primera vez que tengo que suspender una función. Me ha dado mucha pena, sobre todo por los espectadores, porque lo que soy, poco, mucho o nada, se lo debo a ellos.

- ¿Y esas 'tuberías' de las que me habla ya están totalmente reparadas?

- Estoy bastante bien. He tenido un problema de espalda y luego se me ha complicado... Llevo arrastrando esta dolencia bastante tiempo, pero es que todos los dolores que tenía, cuando salía a escena se me olvidaban y por eso lo he ido dejando.

- ¿Qué es 'Alta seducción', la obra que traerá a partir del próximo miércoles al Olympia de Valencia?

- Puedo decir muy alto que, posiblemente, es la mejor comedia que he subido a un escenario. Es una función muy divertida, elegante, inteligente y contienen mucha ternura.

- ¿Y qué es para un actor tan galante como usted la seducción?

- (Risas) Yo puedo ser un seductor encima del escenario por lo que ha escrito otro, no por mi mismo. Yo lo arropo, sé decir la frase exacta que ha escrito ese autor y ahí si me defiendo, pero en la vida real quienes seducís sois vosotras, no el hombre, aunque como las mujeres sois tan inteligentes dejáis que el hombre crea que es él quien seduce.

- ¿Cuál es la historia de su personaje?

- Es muy real, muy auténtica. Yo represento a un hombre mayor que quiere ocultar su edad a una chica joven, y claro, hay consecuencias. Comparto escenario con Carmen del Valle, una actriz con una calidad interpretativa excepcional. Los espectadores, sean hombre o mujer, se sienten muy identificados.

- ¿En esta producción también tiene cabida la política?

- Sí, y de forma importante y muy actual. Los espectadores durante esas escenas aplauden porque se sienten identificados. El personaje es un político por el grupo mixto de Asturias, un piernas... Es un montaje muy divertido, donde el público se ríe mucho.

- La obra, original de María Manuela Reina, Pilar Miró quiso convertirla en película pero su muerte parece que lo impidió. ¿Usted también se ha planteado trasladar este texto al cine?

-Sí, me hubiera gustado. Cuando Pilar Miró vio esta obra, hace 28 años, quiso llevarla a la gran pantalla porque es 100% cinematográfica, pero la autora del texto, yo creo que muy mal aconsejada, no ha permitido que se hiciera.

- Arturo Fernández es el galán español de cine y teatro por excelencia, pero también ha vestido los hábitos.

-Efectivamente, pero sólo una vez. Fue en la obra 'Enfrentados' donde yo representaba a un sacerdote católico que se enfrentaba por sus ideas con un joven seminarista. Ha sido uno de los textos más maravillosos que ha caído en mis manos. 'Alta seducción' tambié es una obra excepcional en la que el público sale encantado del teatro.