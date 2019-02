Agenda del Vino 2019 de Utiel-Requena

Utiel-Requena es el principal destino enoturístico valenciano, y una de las herramientas clave que le dan soporte es la Agenda del Vino, promovida por la DO Utiel-Requena. Esta tuvo su presentación oficial en la sede de esta denominación, la Bodega Redonda de Utiel. A ella asistieron representantes de los ayuntamientos implicados, bodegas, museos, enotecas, asociaciones, prensa y escuelas de formación. La agenda incluye muchas más cosas que las propias del enoturismo, detalla un centenar de actividades abiertas al público aficionado al vino y que tienen lugar en la DO Utiel-Requena. Contiene información concreta y útil sobre catas, degustaciones, visitas, maridajes, cursos y eventos repartidos cronológicamente en el calendario de todo este año. De esta manera, las personas que deseen acercarse a la cultura del vino de esta Denominación de Origen tienen esta guía para ayudarles en este sentido. "Cada año se suman más actividades a la misma y sirve de inspiración para que se generen más actividades en torno al vino, fruto del trabajo de todas las personas implicadas en el vino de la zona", explicó José Miguel Medina, presidente de la DO Utiel-Requena. Dividida en seis categorías: visita y cata, visita, visita y tapa, cata maridaje, curso y evento, cada actividad que se expone en la agenda incluye información acerca de la entidad organizadora, del lugar donde se celebra, el horario y los días disponibles, y una breve descripción de las características del acontecimiento. La Agenda del Vino se ha impreso en un cómodo librito de bolsillo, pero para el que no haya podido hacerse con una es fácilmente consultable y descargable a través de la web de la denominación de origen: www.utielrequena.org