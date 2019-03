Contra el acoso escolar

Las enseñanzas morales del código de los caballeros del rey Arturo inundan el patio de un colegio británico y empoderan a los niños para combatir el acoso escolar en la nueva película de Joe Cornish, 'The kid who would be king' ('El niño que pudo ser rey'), que llega hoy a los cines españoles. Honrar a las personas a las que amas, ser perseverante, abstenerse de ofender y decir siempre la verdad son algunas de las lecciones que el director quiso extrapolar de la leyenda medieval para adaptarlas a los tiempos actuales, en los que se desarrolla el filme.

La idea de esta comedia juvenil se gestó hace tiempo, concretamente cuando el director tenía doce años y estaba fascinado con la historia del rey Arturo y Excálibur, pero encontraba «un poco aburridas» las versiones que se habían hecho sobre la leyenda, según cuenta. En la película de Cornish, el protagonista no se llama Arturo, sino Alex (Louis Ashbourne Serkis), y sus caballeros son unos niños de doce años que llevan armaduras con mochila y deportivas. Juntos, y con la ayuda del mago Merlín deberán enfrentarse a la malvada hechicera Morgana para salvar a Inglaterra de la esclavitud.