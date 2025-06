ABC lleva a las pantallas 'Sirat'

Viernes, 6 de junio 2025, 23:44 Comenta Compartir

GPS. Hay películas que no se ven, se sienten. Que no se entienden, se intuyen. 'Sirat. Trance en el desierto' es una de ellas. La nueva obra de Oliver Laxe no necesita grandes discursos para removerte por dentro. Basta con esa imagen inicial: un padre, un hijo, una foto en blanco y negro y un desierto que lo engulle todo, incluso las certezas.

En un rincón remoto del sur de Marruecos, donde el pulso de la música electrónica se confunde con el del corazón, arranca esta búsqueda tan física como espiritual. Un padre (Sergi López) y un hijo (Bruno Nuñez Arjona) llegan a una rave en busca de Mar, hija y hermana, desaparecida hace meses entre ritmos frenéticos y una libertad que ellos no entienden. Y con cada paso, con cada encuentro, se desdibujan las preguntas para dejar paso al misterio: ¿se busca a Mar o se busca el sentido? ¿Se camina hacia ella o hacia uno mismo?

La cámara se convierte en una mirada cómplice, íntima, que no juzga ni explica, solo observa. La fotografía, deslumbrante sin ser complaciente, y la banda sonora, poderosa, laten como una presencia más en esa odisea donde el tiempo y el espacio se diluyen. Cada plano está impregnado de un simbolismo sutil, como si el silencio del desierto hablara más que cualquier diálogo.

En medio de ese trance colectivo, de cuerpos que se pierden en la música y la arena, Sirat plantea preguntas muy personales: ¿qué significa ser padre, ser hermano, ser uno mismo cuando todo a tu alrededor se descompone? ¿Dónde está la frontera entre la rendición y la esperanza?

'Sirat' no es una película para todos los públicos, y eso la hace aún más valiosa. No ofrece respuestas, sino una experiencia. Una de esas que se quedan dentro, que uno se lleva a casa como una piedra en el bolsillo, incómoda y hermosa.

A partir de este viernes, 6 de junio, en los Cines ABC de Valencia, Elche y Gandía La película, que compite en Cannes, te espera. Atrévete a perderte en el desierto. Tal vez encuentres algo que no sabías que buscabas. Y puede que no salgas igual que entraste.