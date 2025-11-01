'IT': ¿Dónde está el payaso asesino? El universo del libro Stephen King se expande para el regocijo de sus fans y el payaso Pennywise vuelva a la carga, aunque se hace de rogar

Pudo verse en el reciente festival de Sitges, dedicado al cine fantástico y de terror, el avance de una de las series más esperadas del año, 'IT: Bienvenidos a Derry', estrenada en una fecha perfecta: la semana de Halloween. Los dos capítulos de la primera temporada ya están disponibles en el menú de HBO Max para el deleite de los amantes de los cuentos macabros. Horror y humor retorcido.

Basada en las películas inspiradas en el libro multiventas del maestro Stephen King, la historia que plantea puede entenderse como una precuela de los acontecimientos vistos en la gran pantalla en dos partes diferenciadas que actualizaban un relato oscuro, con niños de por medio, que ya tuvo una adaptación para televisión en 1990, con el inefable Tim Curry como el cruel payaso Pennywise.

A lo largo de ocho episodios conoceremos cuál fue el origen de uno de los grandes iconos del cine de terror moderno, interpretado bajo el maquillaje por Bill Skarsgård, quien participa también en la producción ejecutiva de esta expansión de la franquicia.

Todo comienza en la década de los años 60. Un niño escapa de un padre abusador. En su huida se encuentra con una familia que quizás no es lo que parece. Invitan al pequeño a subir a su coche en la carretera para escapar del pueblo, pero el aparente respiro se torna una pesadilla sangrienta. El chaval desaparece en extrañas circunstancias para el resto de los ciudadanos de Derry.

Nada es lo que parece. Un año después los lugareños siguen preguntándose qué es lo que pasó. Una cadena de acontecimientos extraños se suceden. Catastróficas desdichas que señalan la posibilidad de que la villa esté embrujada… o algo peor.

Una amenaza sobrenatural sobrevuela Derry, un pueblo aparentemente idílico, como una postal del sueño americano, donde hay demasiados secretos escondidos. Es un lugar ficticio, nacido de la mente de Stephen King.

Una aldea inventada

El máximo responsable de libros legendarios convertidos en grandes películas, como 'Carrie' o 'El resplandor', sitúa varios de sus escritos en esta aldea inventada donde cualquier cosa puede ocurrir. No confundir con Castle Rock, otra ciudad hechizada que acoge igualmente varias historias para no dormir pergeñadas por el autor de 'It', uno de sus títulos más leídos.

El texto se dividió en dos partes en formato largo, conectando con el fenómeno 'Stranger Things', una apuesta deudora de la obra del rey del terror -¿recuerdan 'Cuenta conmigo'?- que pronto llegará a su conclusión en Netflix.

Los filmes, dirigidos por Andy Muschietti, también presente en los créditos de 'IT: Bienvenidos a Derry', popularizaron al siniestro payaso Pennywise. La versión reciente en imagen real del clown asesino, con Skarsgård como el bufón psicópata protagonizando el díptico, pretendía ser más perversa, con claras referencias a la cultura popular de los años 80, quedándose en una entretenida muestra de cine de terror juvenil cuyo soundtrack llamó la atención de los melómanos nostálgicos: New Kids on the Block, The Cure, Anthrax...

'IT: Bienvenidos a Derry', también con una banda sonora bien escogida, llega en un momento álgido del cine de terror en las salas de cine, especialmente entre la audiencia juvenil. Esta semana la segunda entrega de 'Black Phone' ha ocupado el ranking de las más taquilleras.

La fecha de Halloween también ayuda a la promoción de una serie que se intuye una de las grandes apuestas del año de HBO. La decisión de producir una precuela de 'It' en formato serializado es una excelente maniobra, económica y de marketing. Pennywise, el payaso monstruoso, icono absoluto, regresa, pero en el inicio de la serie la gran estrella de la función no aparece, lo que le resta impacto. El proyecto arrastra un problema, aunque cuenta con alguna secuencia de terror apabullante (con el patio de butacas de un cine como escenario). Si, como espectador, no conocemos la historia original, quizás nos perdamos, pero funciona perfectamente como paraíso multirreferencial para los seguidores de King, que encontrarán maravillosas conexiones con su obra y milagros.

Para el gran público

La estética es continuista respecto a las películas de Muschietti, artífice de los dos primeras capítulos, una decisión que casa con la idea de expandir la franquicia. El cineasta que se dio a conocer con el cortometraje 'Mamá', extendido posteriormente al formato largo con el apadrinamiento de Guillermo del Toro, firma la dirección de un producto pensado para el gran público que entiende el horror cinematográfico como una sucesión de sustos tan manidos como efectivos.

'It', la película de 2017, recaudó más de 700 millones de dólares en su primer lanzamiento, batiendo el récord cosechado por un título de sus características. Tuvo, a su vez, un excelente periplo en formato doméstico, terreno donde el género de terror se mueve como pez en el agua. Además, la continuación de la siniestra aventura, consciente de las virtudes de su predecesora, avivaba la llama de la diversión apostando por un imaginativo despliegue visual que explota y retoma 'IT: Bienvenidos a Derry'.

No hay orden y concierto desde el punto de vista narrativo, pero el festival pesadillesco está servido. Toca superar los traumas de la infancia personificados en un clon grotesco, cercano a Freddy Krueger. Pennywise y el humor negro van de la mano, aunque en su comportamiento pérfido realice actos espeluznantes como asesinar niños.

No hay que tomarse en serio sus pringosas fechorías si se quiere disfrutar del espectáculo. Adaptar el volumen de 1.500 páginas firmado por King ya era una osadía. El show alucinógeno es lo que cuenta. Y el punto de vista circense en el desarrollo de los tremebundos sucesos al servicio del entretenimiento.