Así será el final de 'Stranger Things' en Netflix: trailer y fechas de estreno La esperadísima quinta temporada de la serie llegará a la plataforma de 'streaming' en tres entregas

Jueves, 30 de octubre 2025

Netflix empieza la cuenta atrás para despedir a uno de sus títulos estrella, 'Stranger Things'. La serie es una de las pocas grandes bazas de la plataforma que sigue en activo, así que es de esperar que la compañía trate de sacarle el mayor jugo posible y alargue al máximo el desenlace de la historia en Hawkins, donde nos adentramos de lleno tras el estreno de la primera temporada en julio de 2016.

Creada por los hermanos Duffer, la serie relanzó la carrera de Winona Ryder tras años de parón profesional, acompañada de David Harbour (que se embarca ahora en la promoción de la temporada en medio de la polémica por el último álbum de su expareja, Lily Allen) y un grupo de entrañables niños a los que hemos visto crecer en pantalla. Un reparto que completan Finn Wolfhard, Noah Schnapp, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Joe Keery, Natalia Dyer o Charlie Heaton y en el que Millie Bobby Brown y Sadie Sink han conseguido destacar a lo largo de las cinco entregas de la serie, junto a Jamie Campbell Bower y Joseph Quinn.

Todos ellos vuelven a Hawkins para cerrar una historia que llegó a su punto álgido el pasado 2022 con la cuarta temporada, con Vecna tomando casi por completo el control de la localidad. Hemos tenido que esperar tres años para ver por fin el desenlace, ocho episodios que la plataforma emitirá en tres fechas diferentes.

La primera será el próximo 27 de noviembre, cuando podremos ver los cuatro primeros episodios de la última temporada. Después habrá que mantener la incertidumbre hasta el 26 de diciembre, cuando la plataforma nos regalará tres episodios más por Navidad y nos volverá a dejar esperando el episodio final hasta el 1 de enero. Así que el 2026 empezará por la puerta grande para los seguidores de la serie, que por fin sabrán qué ocurre con Vecan, Eleven y compañía.

Según ha avanzado Ross Duffer; cocreador, productor ejecutivo, guionista y director de la serie, la nueva entrega promete dar mucho de sí: «Creo que lo que hace única a esta temporada es que empieza con cierto caos porque nuestros héroes perdieron al final de la cuarta temporada. Normalmente, mostramos su vida cotidiana y cómo les va en la escuela, y luego introducimos el elemento sobrenatural. Pero en este caso, esta temporada arranca a toda velocidad desde el principio», ha adelantado en un comunicado de la plataforma.

Matt Duffer añade que el final será una especie de «Gran Hermano» que llevará al límite a los personajes y los mostrará como nunca antes: «No están viviendo una vida normal. Nada en Hawkins es normal ya… su libertad de movimiento está restringida y hay cámaras de Gran Hermano por todas partes. Así que no solo están activos, sino que su vida cotidiana es todo menos normal».

La quinta temporada retomará la historia en otoño de 1987, con Hawkins marcada por la apertura de los portales y los protagonistas con un único objetivo en mente: encontrar a Vecna y acabar con él. No será fácil: ha desaparecido, nadie sabe dónde está ni cuáles son sus planes y, para complicar aún más las cosas, el Gobierno ha puesto la ciudad en cuarentena militar y ha intensificado la búsqueda de Eleven, que se ve obligada a esconderse de nuevo.

A medida que se acerca el aniversario de la desaparición de Will, también crece una inquietud ya conocida. La batalla final está a punto de empezar, y deberán enfrentarse a una oscuridad más poderosa y letal que nunca. Para acabar con esta pesadilla, deberán estar todos juntos, una última vez.