Llegan los primeros episodios de la temporada 2 de 'Sandman' a Netflix

La segunda temporada de 'Sandman' se estrena esta semana en Netflix por fascículos. Mientras que el 3 de julio se han estrenado los seis primeros capítulos de esta serie que combina lo gótico con lo filosófico, el resto de capítulos llegarán en las próximas semanas. Concretamente, los siguientes cinco episodios se estrenarán el 24 de julio, y el capítulo final llegará el 31 de julio con un formato especial, más longevo.

Netflix aclara si habrá un tercera temporada de 'Sandman'

Para todos aquellos que todavía se pregunten si habrá un tercera temporada de 'Sandman' la respuesta es no. Netflix ya comunicó en su día que no producirá una tercera parte de la serie. Aunque no esclareció los motivos, los altos costes económicos y los acusaciones de abuso sexual en torno a Neil Gaiman apuntan a ser los principales motivos de la cancelación.

'Sandman' es una adaptación cinematográfica de los cómics de los años 90 publicados por DC Comics. Está protagonizada por Sueño (Tom Sturridge en la serie de Netflix), quien también es conocido bajo el nombre de Morfeo y representa la personificación antropomórfica de los propios sueños. La serie de cómics evoluciona argumentalmente a lo largo de los años, pasando del género del terror a la fantasía, y combinando elementos de la literatura clásica con la mitología.

