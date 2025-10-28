Luis Tosar y Rigoberta Bandini presentarán los Goya

Iker Cortés Madrid Martes, 28 de octubre 2025, 10:16 | Actualizado 11:45h. Comenta Compartir

Luis Tosar y Paula Ribó, más conocida como Rigoberta Bandini, serán los encargados de conducir la gala de los Premios Goya que se celebrará el próximo 28 de febrero en Barcelona. Así lo ha anunciado esta mañana el presidente de la Academia de las Ciencias y las Artes Cinematográficas de España, Fernando Méndez-Leite, en un acto que ha contado con la presencia del actor y la cantante.

«Estoy muy emocionada. Siento también mucha responsabilidad y quiero que sea una gala increíble. Estoy muy feliz de compartirlo con Luis y tengo muchas ganas de compartir este camino de preparación», explicaba la artista, ganadora del Goya a mejor canción original por 'Yo solo quiero amor', el tema que escribió para la película 'Te estoy amando locamente'. «Esperamos sorprenderos», dijo una cantante a la que le hace «especial ilusión» que se celebren en Barcelona.

«Nos podemos arrepentir todavía», bromeaba por su parte Luis Tosar. Ilusión era también la palabra que utilizaba el ganador de tres goyas, el primero de ellos como mejor actor de reparto por 'Los lunes al sol', y los otros dos al mejor actor protagonista por 'Te doy mis ojos' y 'Celda 211', que ha reconocido que esta no era la primera vez que le tentaban para presentar o copresentar la gala. «A mí me hace especial ilusión que sea este año y con esta directiva, a la que le tengo mucho aprecio, en el que por fin he dado el paso. Antes no había sido posible por una cuestión de disponibilidad», comentaba Tosar. Para el actor, compartir la papeleta con Rigoberta Bandini es «un honor absoluto». Reconoce, eso sí, que no es una decisión muy fácil de tomar «porque te expones mucho. Sabes que hay un porcentaje muy alto de la población que la va a detestar, seguramente. No dejan de ser galas de premios que siempre juegan con el handicap de que son largas». Partiendo de esa premisa, el actor está dispuesto a hacer algo «divertido, genuino y a disfrutarlo al máximo». «Yo tengo una faceta que solo se conoce en Galicia, pero hay un alma cabaretera. Ojalá podamos explotar nuestros talentos», decía entre risas.

A su juicio, la cosecha de películas que este año se presentan a los premios es «muy especial, diversa y variada» y representa «perfectamente» el cine que se está haciendo en España a día de hoy. En este sentido, la gala, avanza Tosar, «pretende ser un poco el reflejo de ese dinamismo y de esa diversidad de toda nuestra cinematografía». Habrá gallego, catalán, euskera, castellano, así como una celebración del cine catalán. Así las cosas, el equipo buscará una entrega de premios «dinámica, amena y divertida» afín al espectáculo televisivo de máxima audiencia que ya es y que sirve de presentación de nuestro cine. «Ojalá tuviésemos esas audiencias en las salas», lamentaba Tosar.

Frente a las críticas

Con el «alma cabaretera» de Tosar y una artista como Rigoberta Bandini, está claro que laa música será un elemento indispensable. «Los dos tenemos ganas de cantar», apuntaba la autora de 'Ay, mamá'. «Es importante para los dos no solo que sea una gala especial, y que sea como una obra de teatro, que te emocione, te haga reir y empatizar. Vamos a intentar estar a la altura de encarnar a estos personajes de tal forma que al otro lado de la pantalla puedan conectar con nosotros. Hacer cosas sencillas, pero bien hechas y al mismo tiempo homenajear a las películas de este año».

Como decía Tosar, no es un papel fácil pero «ese miedo es un motor para trabajar mucho», señalaba Rigoberta. «Cuando no has dado lo mejor de ti y te critican, dices: 'Mierda, tienen razón'. Pero si has dado lo mejor de ti, has sido honesta y has trabajado duro, a mí las críticas no me duelen. Será imposible gustar a todo el mundo, pero si nos dejamos la vida en la gala que queremos hacer desde nuestra honestidad y nuestro trabajo, estaremos satisfechos», comenta una artista que siempre ha tenido claro que, más allá de los guionistas, quería formar parte del equipo creativo para dejar su huella y la de Tosar.