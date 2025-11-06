Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Bárbara Lennie y Antonio de la Torre en 'Los Tigres'.

'Los Tigres': Aventuras submarinas muy reales

Alberto Rodríguez narra con autenticidad y ritmo una intriga protagonizada por dos hermanos buzos en la costa de Huelva

Oskar Belategui

Oskar Belategui

Jueves, 6 de noviembre 2025, 18:51

Comenta

Qué gran director es Alberto Rodríguez. Muy pocos cineastas podrían haber afrontado la titánica tarea de acometer dos proyectos seguidos como 'Los Tigres' (estreno el ... 31 de octubre) y 'Anatomía de un instante', la ambiciosísima serie basada en el libro de Javier Cercas que el director sevillano convierte en una apasionante crónica de la Transición (en Movistar Plus el 20 de noviembre). Rodríguez presentó en el Festival de San Sebastián ambos títulos y demostró el pleno dominio de su oficio, su inmenso talento como narrador nato.

