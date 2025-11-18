Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Camps irrumpe tras el anuncio de Feijóo: «Queremos que se convoque el congreso»
Julio Fernández. V. G.

Muere el fundador del grupo Filmax, Julio Fernández, a los 78 años

A lo largo de su carrera produjo decenas de películas como 'Parella de tres', 'Un cos al bosc', 'Manolito Gafotas', 'Palabras encadenadas', 'El maquinista', 'Los sin nombre' y 'Darkness', entre muchas otras

EP

Martes, 18 de noviembre 2025, 16:03

Comenta

El fundador del grupo Filmax y su presidente hasta 2010, el productor y distribuidor Julio Fernández Rodríguez, ha fallecido este lunes a los 78 años en Miami, informa la productora y distribuidora cinematográfica este martes en un comunicado.

Nacido en A Fonsagrada (Lugo), inició su aventura en el mundo del cine en 1983, viajando a Hollywood para traer a España largometrajes, y poco años más tarde adquirió la marca Filmax.

A lo largo de su carrera produjo decenas de películas, fue miembro de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España y consejero de la directiva de Entidad de Gestión de los Derechos de los Productores Audiovisuales.

También fue presidente de la Asociación de Empresarios Gallegos de Catalunya (Aegacat) y ha recibido numerosos reconocimientos como la Medalla Castelao o las llaves de la ciudad de Barcelona y Miami.

En su carrera, ha participado en películas como 'Parella de tres', 'Un cos al bosc', 'Manolito Gafotas', 'Palabras encadenadas', 'El maquinista', 'Los sin nombre' y 'Darkness', entre muchas otras.

Tanto Carlos Fernández como Laura Fernández y Sandra Fernández, hermano e hijas, han expresado su «profundo agradecimiento» por su dedicación, liderazgo y valentía con la que impulsó cada proyecto.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El AVE entre Valencia y Madrid tendrá una nueva parada
  2. 2 Aemet anuncia chubascos este martes en la Comunitat y una masa de aire ártico que hará caer en picado las temperaturas
  3. 3 Un incendio junto a Blasco Ibáñez provoca alarma en Valencia
  4. 4

    Adiós a la histórica droguería de Valencia que fabricó el primer detergente en España
  5. 5 La tormenta de este lunes dibuja un espectacular arcoiris en el cielo de Valencia
  6. 6 Un hombre asesta varios machetazos a otro en el centro de Valencia y huye en una moto
  7. 7

    Feijóo anuncia que Mazón también dimitirá como presidente del PP valenciano
  8. 8

    La obras de Pérez Galdós llegan a su cruce con Ángel Guimerà y complican más el tráfico en hora punta en Valencia
  9. 9 Rappel carga contra la hija de Encarnita Polo por la herencia: «¿Dónde está el dinero de los pisos que tenía?»
  10. 10 La moción de censura contra la alcaldesa Folgado en Torrent, más cerca

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Muere el fundador del grupo Filmax, Julio Fernández, a los 78 años

Muere el fundador del grupo Filmax, Julio Fernández, a los 78 años