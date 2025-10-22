Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Zenitsu Agatsuma en 'Kimetsu no Yaiba - La fortaleza infinita'. Crunchyroll y Sony Pictures.

'Kimetsu no Yaiba - La fortaleza infinita' hace historia: estos son sus récords en taquilla

Con más de 648 millones recaudados, marca un nuevo hito en la historia del anime

Mar Georga

Miércoles, 22 de octubre 2025, 01:07

Comenta

El estreno de 'Kimetsu no Yaiba - La fortaleza infinita' ha sido todo un éxito. Tras su paso por la cartelera de los cines de todo el mundo, ya se han comenzado a publicar sus resultados en taquilla. A nivel global, la primera parte de esta trilogía final ha logrado recaudar 648 millones de dólares, alzándose como la quinta película más taquillera en lo que llevamos de año, según datos de Crunchyroll.

'Kimetsu no Yaiba - La fortaleza infinita' rompe los récords en Estados Unidos, Canadá, España y Japón

Además, ha conseguir batir varios récords. En Estados Unidos y Canadá, 'La fortaleza infinita' se ha convertido en la película internacional más taquillera de la historia, superando la marca de 'Tigre y Dragón' -estrenada en el año 2000- y que acumuló 128.078.872 dólares. Sony Pictures Entertainment ha señalado que la recaudación de 'Demon Slayer' supera los 128,63 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá.

En España tampoco se ha quedado corta. Su recaudación total ha sido de 6.307.176 euros, con un total de 818.285 espectadores, según el portal web 'Taquilla España'. Solo en su primer fin de semana lograba la friolera de 3,3 millones de euros, lo que supone más del doble de lo que recaudó 'Pokémon: La película' en el año 2000, cuando debutó con 1,3 millones de euros. Esto convierte a 'Kimetsu no Yaiba - La fortaleza infinita' en la película de anime de mayor éxito en España.

Han tenido que pasar 25 años para que 'Demon Slayer' logre superar el récord de 'Tigre y Dragón' en Estados Unidos en la categoría de película internacional extranjera, y el de 'Pokémon: La película' en España como película de anime más taquillera. Incluso en el país nipón, la película de Ufotable ha logrado romper varios récords, entre los que se encuentra la mayor recolecta económica de la gran pantalla en la historia de Japón, superando a 'El viaje de Chihiro'.

Las claves del fenómeno 'Kimetsu no Yaiba - La fortaleza infinita': arte y narrativa

La obra del estudio de animación Ufotable se corona en la cima del anime contemporáneo. Presenta una narrativa sólida y emocional, que hace reflexionar al espectador en cuanto a la experiencia personal y la relatividad que moldea la realidad de cada persona. Más allá del relato simplista de "buenos" o "malos", "héroes" contra "villanos". Asimismo, presenta una clara influencia del Ukiyo-e (el estilo tradicional japonés de grabado) y una paleta de colores vibrante.

Como explica el creador de contenido 'iLuTV' en su vídeo-análisis de YouTube: «Objetivamente nos encontramos frente a una de las mejores adaptaciones del manga al anime de la historia. Te puede gustar más o menos 'Kimetsu no Yaiba', pero en términos de calidad y de nivel de producción, no tiene ningún tipo de sentido». Su animación es impecable, y aporta una calidad y un detalle visual poco antes visto, gracias a la fusión técnico-artística entre la animación 2D pintada a mano y la tecnología 3D de última generación.

Las butacas de los cines se establecen como un punto de encuentro inmersivo

Por último, cabe mencionar la estrategia global de lanzamiento transmedia: de la televisión y las plataformas de 'streaming' a la gran pantalla. Tal y como explica 'Puro Marketing': «La sinergia entre la televisión y la gran pantalla ha dejado de ser una novedad para convertirse en una estrategia maestra en la búsqueda de revitalizar la experiencia cinematográfica». Todo ello, dentro de un fenómeno cultural que consigue reafirmar el auge y la popularidad del anime japonés en el panorama internacional.

'Demon Slayer' demuestra que las producciones japonesas son capaces de atraer a «audiencias masivas que se congregan en las salas para vivir la épica en pantalla grande (…) El cine, en este contexto, se convierte en un lugar de peregrinación para los fans, una forma de celebrar la historia colectivamente y de experimentar la animación con una calidad visual y sonora que el televisor no puede replicar», concluye 'Puro Marketing'.﻿

