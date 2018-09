El 'House Working', la actividad extraescolar que tus hijos necesitan El 'House Working', una extraescolar con valor añadido Colaborar con las tareas del hogar, además de ser lúdico, tiene como objetivo enseñarles a tomar responsabilidades CARLOS PAJUELO Lunes, 17 septiembre 2018, 10:49

Ahora que andamos buscando actividades extraescolares que complementen la formación de nuestros hijos, ahora que nos estrujamos la sesera buscando cual puede ser la actividad extraescolar que ayude a modelar el carácter de nuestros hijos, que le dé aquello de lo que adolece, que le haga ser más completito, ahora, te voy a hacer una propuesta de una actividad, que además de barata, les va a ser realmente formativa.

Se llama 'House Working' y verás que bien quedas en la puerta del cole diciendo que a tu niño este año lo has apuntado a esta extraescolar, en castellano, «colaborando en las tareas del hogar» que además de ser lúdica, tiene como objetivo enseñar a nuestros hijos a responsabilizarse, a compartir, a aprender competencias, habilidades y destrezas, a valorar aquellas cosas que a nuestros hijos les hacen su vida cómoda y no saben el esfuerzo que sus padres realizan para que así sea.

Créeme con esta actividad pueden aprender lo mismo que se aprende en las otras actividades extraescolares pero ésta, además, les va a enseñar algo que no olvidarán el resto de su vida, les enseñará que hay una actividad física en la que no se trata de llegar el primero, ni ganar, ni obtener aplausos de los demás. Una actividad en la que también se puede ser creativo, ágil, disciplinado y además se puede hacer en familia.

La actividad de colaborar en casa es muy variada, hacer camas, ordenar habitaciones, llevar ropa sucia a la lavadora, poner una lavadora, tender, doblar ropa, guardarla en armarios. Barrer, pasar la aspiradora o la mopa, quitar polvo de muebles, limpiar cristales. Pensar en los menús para comidas y cenas, hacer listas de los alimentos y otras cosas que hay que ir a comprar, aprender a comprar lo necesario y distinguirlo de lo innecesario, recoger la compra, repasar la lista. Cocinar, aprender a hacer platos sencillos, a utilizar diferentes utensilios necesarios, a limpiarlos una vez usados y a recogerlos en su sitio.

Esta actividad comienza desde que son bien pequeñitos y solo necesita que sus padres y madres cuando realicen esta tarea lo hagan con ánimo, porque si les decimos que «¡te crees que me gusta a mi estar todo el día recogiendo!»probablemente les estemos indicando que las tareas de cuidar de nuestro hogar son un rollo. Y nuestro hogar es donde vivimos, donde crecemos, y mantener el fuego del hogar encendido día y noche es lo que le hace que sea un lugar confortable.

Si, con esta actividad extraescolar vas a tener algún rifi-rafe con tus hijos, pero algo tenemos que hacer para que no crean que han nacido para ser servidos. Hay lecciones de vida que son más costosas a la hora de enseñar y de aprender, pero educar hijos que entiendan que colaborar en las tareas domésticas no es ayudar sino responsabilizarse, en función de su edad, de lo que comparten en familia, eso no tiene precio.

Así que cuando te juntes a desayunar con tus amigos y amigas háblales de la extraescolar tan estupenda a la que has apuntado a tu hijos y que se va a poner de moda el 'House Working' que dicho así, en inglés, va a dar hasta envidia.

¡A educar! que es la mejor herencia para los hijos. (Más información en el blog Escuela de Padres).