Un proyecto compartido

Hay que reconstruir el «nosotros» valenciano. Algunos intentan devolvernos a identidades monolíticas basadas en el enfrentamiento y en supuestos enemigos

Ximo Puig, President de la Generalitat entre 2015 y 2023

Miércoles, 8 de octubre 2025, 22:57

Una de las frases que más recuerdo del añorado Ernest Lluch es cuando decía que sin política solo queda el conflicto. Veo demasiado conflicto a ... nuestro alrededor. Hoy es 9 d'Octubre, un día para celebrar la unión que los valencianos conseguimos forjar hace ocho siglos bajo la visión política de Jaume I y que alcanzó su plenitud con el autogobierno democrático del Estatut. No era fácil mantenernos juntos en una tierra tan alargada y diversa. No era fácil para una sociedad que ha transitado por guerras, dictaduras y reveses extraordinarios. Hace cinco años, la pandemia. El pasado otoño, la dana. De esas inundaciones hemos salido tocados. No solo por las 229 vidas rotas y el dolor de miles de familias, con el que tanto ha empatizado el pueblo valenciano y la sociedad española. Hemos salido tocados, también, por la fractura de la convivencia. Eso es lo que hoy me preocupa.

