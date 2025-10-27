Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

T. AKBULUT

¡Vixca Valéncia!

Per a escomençar, «vixca» en 'X' és forma en tot a favor: popular, patrimonial, tradicional, culta, etimológica

XAVERIO BALLESTER, UNIVERSITAT DE VALÉNCIA

Lunes, 27 de octubre 2025, 23:40

La prensa d'àmbit nacional s'ha fet resó del batistot dels ploramiques anexionistes davant el darrer simbòlic pas cap a la visibilitat del valencià: ... una nova pataeta en lo estómec del «pastiche» o gat-per-llebre catalencià dissenyat per alguns llunàtics conjuminats ací i allà pa engaldir-se'n sancereta una llengua, i de retruc bona part de la cultura d'un poble, i de rerretruc tot un regne -este sí- històric i real i no un principat- república d'opereta.

