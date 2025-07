Llibre d'estilofrènia

El «Llibre d'estil» que recentment (III edició - juny 2025) ha fet aplegar als seus professionals una certa corporació audiovisual local constituïx un document excepcionalment ... ilustratiu de l'esquizofrènia llingüística políticament imposta per la Pujolona (o «Acadèmia valenciana de la llengua que no gosa dir son nom») en tots eixos nivells oficials (i ne són molts) que aquella en els seus tentàculs (en accent en la «a») pot controlar. En este [a]punt no cal oblidar que el dit «ent normatiu» (verdaderament un «ent» o «àlien» perque entitat amorfa, mutant i pavorosa) naixqué de l'exigència de l'axhunurapla i ara «impunable» Jordi Pujol, president de la regió catalana -autonòmament proclamà «Principat» i «República» en una també esquizofrènica contradicció- per a fer costat en 1996 al llavors candidat a la presidència, José María Aznar, de manera que es resolguera «definitivament i bé» el problema de l'unitat llingüística, és dir, que s'imponguera malament pero per a sempre l'anexió de la llengua valenciana. Uns venen llengües i uns atres venen amnisties. I sempre ne troven el mateix compraor. Tot i aixina, alguns encara tenen el rostre de presentar aquell «ent» polític, perque políticament concebut i controlat, com a una institució «científica». Per més que foren molts els sabis ben pagats per a buscar el Sant Grial o càliç de l'última cena, la comissió que organisà el nazi[onaliste-socialiste] Heinrich Himmler, comandant suprem de la terrorífica es-es («Schutzstaffel») alemana ¡Heil, Himmler!, aquella mai constituí una institució científica sino política, perque política era la seua finalitat. Ademés, cap institució acadèmica que estiga blindada políticament, pot considerar-se 'científica' perque la ciència és competència i llibertat de pensament.

Naturalment, aquella corporació audiovisual ha seguit -«dura lex, sed lex»- els ucasos de la Pujolona i les recomanacions del corresponent conseller sobre la necessitat de «revalencianisar», és dir, «valencianisar» el catal[enci]à impost, impostat i impostor. Ara be, com l'estudiant baldraga i gandul que, esperant un milacre o l'inspiració «divina», consumix dasta l'últimíssim segonet de les quatre hores d'examen per a entregar pràcticament en blanc el full i afrontar a la fi la veritat de la seua indolència o incompetència, paregudament els irresponsables polítics dels últims quaranta anys d'eixa travessia del llingüístic desert se resistixen encara ad afrontar els fets i es neguen a reconéixer la crua veritat: ¡la llengua pertany al poble, afarams!

Lo cert és que entre veritat i mentira no n'hi han equidistàncies. La falsificació es manifesta també en eixe covart evitar el nom verdader de les coses. El llibretot d'estil parla de «naturalitat expressiva» front a «registre formal» ¿no seria més pràctic i moralment molt més just parlar de «valencià» front a «català»? Si ya el «Rey en Jacme Primer, Rey d'Aragó, de Mallorques e de Valencia, compte de Barcelona» gastava formes en «-ea» («flaquea, granea, ninea...») ¿seria per «naturalitat expressiva = registre oral = coloquial = informal»? ¿seria perque en el llenguage de la cancelleria d'este rei de tres regnes no es coneixia el «registre formal = llectura ortografista = registre estàndart [de formalitat]»?

Ara els pujolonamente designats com a sobirans propietaris de la llengua -¡albíxeres, per fi!- ya permeten dir «assamblea, bascoll, clavill, desamparat, jagant, llançol, llauger, traure...», com s'ha dit tota la vida. Ara els periodistes podran dir «sancer», documentat dos vegaes en el text valencià més antic conservat, les nomenades 'Taules de menjar' de ¡1253! o 'Micalet', acreditat en el 'Llibre de cort d'Alcoy' de 1263. Ya no caldrà dir sempre «cunaixamen» en lloc de «coneiximent». Ara els ben pagats i rics llenguatinents permetran per «naturalitat expressiva» dir «naiximent», com dia En Jaume I, o «creixement», com dia el seu yayo, Anfós II d'Aragó, ya ¡en 1188!, o el ara permés «giner» que també dia ell ¡en 1184! ¡Periodistes, ara podeu dir «aixarop, Aixàtiva, analisar, atre, fideuà, Juan, Jusep, mascletà, nosatres, perqué, vegà, vixca...». ¡Vixca la llibertat! Sí, la «corporació» recomana als professionals gastar paraules valencianíssimes (i per açò bandejadíssimes) com ara «adés», «cachirulo», «fraula», «mes o manco», «primavera d'hivern», «tot lo món» o «yayo» en contes de les habituals botifarraes «maduixa», «tardor», «tothom» etc. Queda aixina demostrà l'esquizofrènia total del «prusés» anexioniste i evidenciat l'abisme entre la «naturalitat expressiva» (= valencià) i el «registre en formol» (= català) per a conservar erts el cadàvers. Anem anant, anem avant. Ixe és el camí. En algun moment dasta els caps més durs («durum caput, sed caput») comprendran que és més senzill nomenar les coses pel seu nom. I punt (o «i a punt»). I aplegarà el dia quan en els mijos oficials sentirem «en» en lloc d'eixa bufa de «amb» i vorem escrit -¿per qué no?- inclús el prohibidíssim nom que mos identifica i iguala: «Valéncia».