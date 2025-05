Compartir

Impressionat per la contemplació espectacular, escric i conte. Dimecres passat en la plaça de la Mare de Deu. La coa, formada pel personal de tota ... edat i condició, guardava respectuosa i solejada tanda, per a alcançar la major proximitat en la Mareta, en son camarí. Sí, és lo que se'n diu el besamans, cita cada any creixent, ya feta tradició, dins de les festes marianes. Permet als fidels tindre eixa trobada que reconforta l'ànim: emoció que inclús al descregut acaba entrant-li al cor. Era lo vist un descórrer assossegat, formant el dibuix d'una serp que anant i tornant, per unes valles grogues, fea camí en tota la plaça; passava per baix del pontet que unix la Catedral en la Basílica i entrava per la porta de l'Almoina. Chiquets de bolquerets i dels que corren, majors i famílies sanceres, hòmens i dònes, apenes deixaven lloc junt a la font, a una ambulància. Diuen haver ateses lipotímies; total apenes uns atacats de malagana, com dien els nostres majors.

Açò contrasta en la voràgine, radiada, televisada, amussada, impresa en valles, corejada per crits i consignes... empeltada a pròpis i extranys, retrucada per les rets socials... duta a les aules i fent coscoll en els mòvils. Quan des de les cimes del poder de les nacions... les imàgens de confrontació, per la menuda i les guerres sangonoses, al per major, derroquen pobles sancers, fent mortalla de civils. Axina u ya no sap si lo vist és que s'aviva la FE en Maria o tenim urgència de recobrar-nos de l'intranquila vida, ara tan desorientada. Per a trobar-nos en qui mai nos falla, no nos recrimina, sempre nos acull... guarda els nostres secrets, perdona les culpes, eixuga les llàgrimes... i en els moments més durs, mai nos Desamparà, acaronant-nos fins al postrer moment. En esta direcció, els Agents Comercials, que estem complint 100 anys de colegiació, com cada últim dumenge de maig, celebràrem Missa cantada a la Patrona del Colege, en l'alegria de recarregar les bateries i enrecordar-nos dels nostres difunts.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión