El semáforo más inútil

Vicente Lladró

Valencia

Sábado, 8 de noviembre 2025, 00:10

En la ronda Norte, o avenida Hermanos Machado, a la altura de la Ciudad Fallera, hay un sistema de semáforos, recién remozado, que debe ser ... el más inútil de la ciudad: sólo sirve para detener la circulación de vehículos, en ambos sentidos y de la manera más absurda. Cada minuto y pico se pone en rojo para coches y verde para peatones y ciclistas, pero el noventa y pico por cien de las veces no hay ningún peatón ni ciclista que cruce. A un lado, la calle Salvador Cerveró, con la salida cortada; al otro, la huerta vallada.

