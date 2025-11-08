El semáforo más inútil

En la ronda Norte, o avenida Hermanos Machado, a la altura de la Ciudad Fallera, hay un sistema de semáforos, recién remozado, que debe ser ... el más inútil de la ciudad: sólo sirve para detener la circulación de vehículos, en ambos sentidos y de la manera más absurda. Cada minuto y pico se pone en rojo para coches y verde para peatones y ciclistas, pero el noventa y pico por cien de las veces no hay ningún peatón ni ciclista que cruce. A un lado, la calle Salvador Cerveró, con la salida cortada; al otro, la huerta vallada.

Antes de la reciente inversión para cambiar estos semáforos, el asunto funcionaba de forma más racional. Cuando llegaba un peatón o un ciclista, apretaba un botón dispuesto en cada lado y los semáforos iniciaban el proceso de cambio: luces ámbar para los coches, a continuación el rojo y en paralelo el verde correspondiente para peatones y ciclistas. Pasado un minuto, más o menos, cambiaba, hasta que llegase otro peatón o ciclista con intención de cruzar, alguien apretaba el botón y se reiniciaba el proceso. Si no había nadie para pasar, seguía en verde para la circulación de turismos y camiones.

Alguien debió de pensar hace tiempo, con gran acierto, que en ese punto no hay gran demanda peatonal o ciclista, por lo que no hacía falta establecer una secuencia de verdes/rojos con la frecuencia requerida en otros muchos lugares. En todo caso, al establecer el procedimiento del botón, en cualquier instante se podía cambiar a demanda de los usuarios. Pero debió de parecer demasiado vetusto tal criterio, pese a que no se perjudicaba a nadie y se mantenía la oportunidad de cruzar sin riesgos a pie o en bici, con solo apretar un botón. Mejor establecer una equidistancia acorde con los tiempos: tanto para los coches y tanto para los que no van en coche, que estamos en épocas de favorecer a los últimos y forzar que se retraigan los otros.

Cien coches parados para que pasen peatones o ciclistas, pero casi nunca hay nadie para cruzar

Bien, esto va por épocas y gustos, pero el resultado es el que es: en cualquier momento del día se encuentran parados decenas de vehículos, inútilmente, porque se han detenido sin que haya nadie que cruce. Da igual la hora que sea. Y si es en horarios punta, mucho peor, porque las colas son enormes. Cinco carriles de entrada, más cuatro de salida, por catorce o quince de cola, o más, centenar y medio de vehículos parados para nada. Con lo sencillo y operativo que era lo del botón. Y que no se los salte nadie, que ahora han puesto cámaras encima, casi al lado de un radar. Que, mira por dónde, si pones un radar para controlar lo del tope de 50 km/h y al lado colocas un semáforo que está tanto en rojo como en verde y forma colas, casi no habrá opción para que alguien llegue a cumplir una mala tentación.