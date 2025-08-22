Robagallinas

Una gallina era artículo de lujo muchas décadas atrás, en épocas de hambre y mucha necesidad en España. Gallinas y gallos, por supuesto, que hoy ... son la carne más barata del mercado. Y buena prueba de que han devenido en animales sin mayor interés inmediato para comer es lo que sucede en Torrevieja, donde varios cientos de estas aves de corral campan a sus anchas por parques y calles.

Al parecer todo empezó cuando alguien soltó unos ejemplares en un jardín de la ciudad, quizá porque le estorbarían. Pero se han ido multiplicando gracias al buen clima de Torrevieja y la ayuda del vecindario, atento a que no les falte pienso. Ahora son unos setecientos animales y el Ayuntamiento acordó que se recojan y se saquen de la localidad, pues su circulación incontrolada puede ocasionar problemas y algún accidente.

Sin embargo, la solución no es nada fácil, por lo que se ve. El Consistorio convocó un concurso para que alguna empresa especializada se hiciera cargo del asunto, con un presupuesto de 16.000 euros. Se adjudicó la contrata a una firma dispuesta a acometer la tarea, pero resulta que al sopesar las condiciones que impone la legislación vigente ha desistido, comunicando que no puede realizar tal trabajo.

Torrevieja no puede eliminar cientos de aves de corral de sus calles, por ley deben llevarse a un 'santuario'

En un principio se supuso que el cometido sería similar a otras operaciones de control de plagas, como se hace periódicamente contra pulgas, mosquitos, cucarachas, ratas... Pero no, las gallinas no son plaga y hay que regirse por la Ley de Protección Animal, que exige una serie de cosas que no se estaban teniendo en cuenta desde el principio, sobre todo en cuanto a garantizar el bienestar de estas aves en cuestión. Nada de atraparlas por las malas y con acciones potencialmente violentas. Mucho menos que se vaya a lastimar alguna. Y luego, ¿qué hacemos con las que cojamos? De sacrificarlas, nada de nada; tampoco cabe venderlas para fines alimenticios (no hay trazabilidad y demás garantías). Una vez recogidos los animales se deben llevar a un 'santuario' y seguir velando por ellos. Una complicación mayor que dejarlos deambular por plazas y parterres.

Casi se echan en falta aquellos robagallinas de antaño, para que las fueran quitando de en medio sin sobresaltos. Como hacía El Cordobés cuando empezó de maletilla, y con la ayuda alimenticia de las gallinas que pillaba llegó a figura del toreo. O El Lute, que fue a la cárcel por primera vez por robar gallinas, y cuando se rehabilitó se hizo abogado. Pero no queda ya afición de robagallinas, ni existen hambres de tanta urgencia. Tampoco sabríamos cómo proceder a sacrificar, desplumar y cocinar una gallina. Mejor comprar una bandeja de filetes de pechuga en el súper.