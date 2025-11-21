A menudo, quienes no han quedado conformes con una sentencia, suelen enmascarar su disgusto con esta frase: «Respeto la decisión judicial, pero no la comparto». ... Quieren decir que no tienen otra, pero no van más allá porque saben que no toca, porque ven que el horno no está para bollos, o no es momento, o mejor hacer mutis por el foro, o por si acaso.

En realidad les vendría bien decir que llevan un cabreo de mil demonios y que si pudieran... se iban a enterar. Pero la Justicia sigue siendo la Justicia, aunque arrecien críticas que serían impensables tiempo atrás. «La por guarda la vinya», dice un refrán valenciano. El miedo marca la discreción. Por si acaso.

A quienes han recibido un veredicto contrario no les ha gustado nada la noticia, claro, y eso forma parte del escenario. En definitiva, no haría falta preguntar a unos y otros, ni esperar que cada parte definiera lo suyo. Nadie que salga beneficiado va a decir que no lo comparte, aunque sí lo respetará mucho más, adónde va aparar. Y por lo mismo, lo contrario del otro lado.

Ante relevantes sentencias judiciales, de un lado y de otro suelen repetirse frases similares, de manual

Sin embargo queda un halo inquietante con eso del respeto. Porque lo de compartir o no es evidente, pero ¿lo del respeto?

Pues claro que hay que respetar una sentencia, por muy contraria que sea. ¿Qué vas hacer si no, además de recurrirla si ha lugar? ¿Armarás alguna revolución inesperada, te pondrás en huelga de hambre, te encadenarás a la puerta del juzgado, montarás un cisco...? No, acatarás respetuosamente y en completa resignación, y no cabe esperar mucho más.

La sentencia del Supremo que condena al fiscal general también ha movilizado eso del «respeto pero no comparto» a la hora de las declaraciones desde el lado del Gobierno, que pujaba por la inocencia del señor García Ortiz, como es lógico, y seguramente intentará continuar en su apoyo, aunque de momento tiene que elegir sucesor o sucesora.

La frase se prodiga tanto como la que suele decirse desde el otro lado, el que se supone que sale victorioso: «Al fin se ha hecho justicia». O también algo así: «Teníamos razón». Naturalmente, quien gana ve reconocidos sus argumentos, y quien pierde no. Para unos prevalece la justicia y para otros quedan muchas dudas. No haría falta ni preguntar, se repiten las frases. Parecen escritas en el manual del bienqueda. Como, en otras situaciones, a la hora de cualquier suceso, hay enunciados que salvan cualquier contingencia: «Se ha decretado el secreto del sumario», «se investigará hasta las últimas consecuencias», «caerá todo el peso de la ley», «no se descarta ningún a hipótesis»... Siempre con todos los respetos, aunque no se comparta.