El precio de los huevos

Si nos hablan de lo que han subido los huevos, lo inmediato es asentir. Nadie dirá que no es para tanto, salvo que sea un ... granjero que viva de producir huevos y sufra, por consiguiente, lo que padecen a diario los productores de lo que sea en los primeros escalones de la cadena de abastecimiento. Los huevos se han disparado, esa es la consigna persistente y no hay más que hablar. O, si prefieren, cabe adornar el argumentario con la situación en Estados Unidos, donde se registra desde hace unos meses cierta escasez, o más bien limitación de cantidad a la hora de comprar. Allí los precios de los huevos son algo superiores que aquí y se está extendiendo la moda de poner gallineros en jardines de casas. Cosa bien curiosa, porque quien disfruta de un jardín grande tiene una casa grande y se supone que goza de un nivel de vida alto, por lo que tendrá menos problema que la gente menesterosa a la hora de comprar huevos y todo lo demás. Para los dudosos, el razonamiento definitivo de quienes suministran estas minigranjas caseras, incluso en alquiler, es éste: puede que le cueste más caro alimentar las gallinas, pero tendrá huevos propios de jardín y los disfrutará enseguida, más frescos y más sanos.

A todo esto, ¿cuánto se han encarecido? ¿Qué nos cuestan los huevos? Entre dos euros y tres y pico la docena. O sea, entre 17 y 30 céntimos la unidad, aproximadamente. Sí, vale, porcentualmente habrán subido un 10%, 15%..., pero los porcentajes pueden ser engañosos. Tener un céntimo es no tener nada en el bolsillo, pasar a tener dos supone aumentar un 100%, pero sigues sin tener nada en la práctica. Miremos el otro lado. Tal vez estaban excesivamente baratos, y no conviene que quienes producen huevos o lo que sea no tengan bastante para seguir en ello. Además de que las nuevas exigencias de producción, que imponen más espacio para las gallinas, son un encarecimiento de partida. Hay que entenderlo. Y al final, si pagamos 17, 20, 30 céntimos por un huevo, ¿es algo disparatado? Con un huevo y una patata cenas. Seamos realistas. La exageración continuada sobre lo que suben los alimentos básicos está llevando a considerar lo que en realidad no es y se extiende sin querer la extraña convicción de que comer debe ser casi gratis; el dinero es para todo lo demás. Pero alimentarse bien es lo primero.