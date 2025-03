Planes bélicos... verdes y sostenibles

No hay nada más aberrante e insostenible que una guerra. Por eso sobrecoge tanto que en nuestra pacífica Europa, ejemplo mundial de drásticos esfuerzos en ... solitario para salvar el planeta, se multipliquen ahora consignas belicistas que se traducen en serias decisiones de rearme.

Nos han cambiado el paso de golpe. Estábamos en lo de la sostenibilidad a raudales, el Pacto Verde, la estrategia 'de la granja a la mesa' y todo eso que se ha ido traduciendo en un sinfín de restricciones para los agricultores y ganaderos, recortes, imposiciones y trabas burocráticas, hasta generar un clima insoportable para los profesionales del campo, y de repente estalla la amenaza de una guerra y llegan rápidos cambios de rumbo en las altas instancias para aumentar los presupuestos de Defensa, multiplicar la fabricación y adquisición de armamento... Planes bélicos a ultranza, sin retirar las divisas verdes y sostenibles. A ras de suelo no sabemos bien si los alarmantes avisos que nos lanzan son exagerados o exageramos por el otro lado, quienes vemos trasnochadas las posibilidades de guerras cercanas. Quizá pecamos algunos de ingenuos.

Pero lo que más sorprende, en medio de la enorme sorpresa generalizada por las derivas de la política internacional que estamos viendo, es que estas decisiones de rearme, de aumentar el gasto militar, de prepararnos para lo peor... se suceden sin que se esté cambiando a la vez en otras cosas esenciales, como es la alimentación y todo lo concerniente a las complicaciones del sector agroalimentario.

Se mantienen como si nada los mismos postulados de transición ecológica, de prohibición de plaguicidas, de reducir fertilizantes aunque se produzca menos, de imposición de raras normas medioambientales a quien está diariamente en el medio natural, de permisividad en las importaciones, de favorecer a competidores de fuera...

La Defensa es estratégica, claro, pero mucho más la alimentación. Si no comemos, ¿de quién vamos a defendernos ya? Sin embargo, no van ambas cosas en paralelo. ¿Es que fabricarán bombas 'eco' y harán balas 'bio'? Gila redivivo. Nos hablan de kits de subsistencia y no reparan en que deben mimar lo más básico que nos puede sostener sin dependencias externas: lo que nos da de comer; por si acaso.