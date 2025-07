Laminar avenidas y guardar agua

Comenta Compartir

El Turia tiene dos afluentes cuyos cauces están habitualmente secos, salvo cuando se producen fuertes lluvias en sus cuencas, que drenan hacia el río. Son ... las ramblas Primera o Escorihuela y Castellana o Castellarda, con esa peculiaridad de contar ambas con dos denominaciones. Recogen las escorerentías de precipitaciones en un área conjunta de casi 900 kilómetros cuadrados entre los términos municipales de Pedralba, Bugarra, Casinos, Domeño, Villar del Arzobispo, Higueruelas, Andilla, Alcublas, Lliria, Altura, Gátova y Marines y desembocan en el Turia, muy cerca una de la otra, en el término de Benaguasil. En la riada de octubre de 1957, estas ramblas tuvieron un protagonismo decisivo en la trágica crecida que acabó desbordándose e inundó Valencia. Sin embargo, el 29-O pasado permanecieron casi secas, porque la dana no completó el 'arco' de precipitaciones torrenciales en la cuenca media del Turia, como sí ocurrió en el 57. La última vez llovió intensamente hasta Pedralba; a partir de ahí, el fuerte temporal se adentró y dispersó hacia el norte y en las cabeceras de estos cauces peligrosos sólo se produjeron lluvias moderadas que apenas produjeron incidencias locales, pero no aumentaron el caudal del Turia. Pese a ello, el nuevo cauce del río discurrió muy crecido, hasta el punto que quedó evidente que si hubiera llovido igual de fuerte en todo el 'arco' descrito, quizá hubiera llegado a desbordarse en Valencia, porque es muy probable que no sea capaz de albergar una avenida de 5.000 metros cúbicos por segundo, como figura teóricamente, además de que últimos estudios señalan que lo que se desbordó en Valencia en el 57 superaba bastante dicha cifra, pues los cálculos sólo tuvieron en cuenta lo que llevaba el río viejo, pero no se pudo cuatificar el volumen que ya llegaba desbordado aguas arriba.

Desde los años 60 hay pendiente una solución para completar el Plan Sur: construir una presa entre Vilamarxant y Benaguasil, en la última 'cerrada' del Turia, para laminar las fuertes avenidas ocasionales del Turia, especialmente en lo concerniente a las ramblas Primera y Castellana, cuyas repentinas crecidas discurren ahora libremente hasta el mar. Si el 29-0 el caudal del nuevo cauce se vio tan alto, sin el 'concurso' de dichas ramblas, ¿qué hubiera ocurrido si la dana hubiera abarcado también con igual intensidad sus cuencas? ¿Habría evacuado sin problemas el nuevo cauce el doble de lo que llevó ese día? Seguramente, no. Pero además, con lo que ocurrió en la cuenca del Poyo, cobra máxima urgencia aligerar al máximo este cauce para minimizar los daños, y la solución más práctica consiste en realizar desvíos de caudal hacia el nuevo Turia. Por lo tanto, hay que hacerle sitio a esas aportaciones desviadas, lo que puede conseguiste reteniendo agua en la presa que está pendiente de construirse en Vilamarxant. Además, guardaríamos más agua para beber y regar.

