Disparos en los pies

China corta la marcha ascendente de las importaciones de carne de porcino de España al aplicar unos aranceles aduaneros del 20% (hasta el 62,5% ... a otros países). Motivo: castigar a a la UE tras aplicar ésta aranceles a los competitivos coches eléctricos chinos para defender a la industria automovilística europea. Resultado previsible: los coches chinos seguirán entrando a mansalva pero se reducirán drásticamente las exportaciones de porcino (y las que sigan) a China.

Bruselas encuentra una predecible artimaña para poner en marcha definitivamente el acuerdo con Mercosur sin depender de la obligada ratificación de cada país. Ante las reticencias de Francia y algún otro Estado, se aplica la línea directa, porque interesa sobre todo espolear las exportaciones de maquinaria y tecnología a Sudamérica, especialmente automóviles, sobre todo alemanes. Resultado: entrada libre para un montón de productos agroalimentarios que harán la competencia directa y desleal a las producciones europeas. ¿Libre comercio? No, al otro lado producen con costes más bajos porque no hay límites laborales, ni fitopatológicos, ni ambientales; hacen lo que aquí está prohibido; Bruselas lo sabe, pero da igual. Poderoso caballero es don Dinero. Toca aguantarse. Venderán más coches, pero subirá aquí la competencia sudamericana de cítricos y otras frutas, carnes, arroz y demás cereales... Dicen que les venderemos más vino y aceite. Quizá de momento, pero allí también tienen, y crecerán. Alemania exportará más coches. ¿Y los demás que no fabrican ni trabajan haciendo coches? ¿Y la seguridad alimentaria? ¿Y el paisaje agrícola que desaparecerá? El ministro Planas dice que el acuerdo beneficia a España. ¿? Así pues, tranquilos.

Trump y Von der Leyen cerraron un acuerdo por el que la UE se contenta con aceptar un 15% de arancel para vender en Estados Unidos y no impone ni un 1% en sentido contrario. Increíble. Más quijotes que nadie. ¿Razón? No enfadar al señor Trump, no sea cosa que nos suba más la cuenta. Con un 15% vale para seguir exportando grandes marcas de coches a EE UU. La misma constante. Sin embargo, a la primera de cambio, el señor Trump se enfada. Bruselas pone una abultada multa a Google y el presidente norteamericano amenaza con subir aranceles. Europa tiembla pero se resigna.

Resultado: quien cede una vez da a entender que seguirá cediendo y tiene las de perder. Venderán más coches, pero nos tragaremos más cítricos, almendras, nueces, aceite de soja y cereal de EE UU porque llegarán sin pagar aduanas. De auténticos primos. Nos disparamos de continuo en los pies y no pasa nada. Fuego amigo. Como dice un viejo adagio: «Cuerpo a tierra, que vienen los nuestros». Luego se llenan la boca ante el abandono rural y los incendios. «Hace falta otro modelo de gestión agraria y forestal, otra forma de producir...» Cuántas patrañas.

Por cierto, VOX destaca por derfender dos cosas en gran contradicción: máxima sensibilidad aparente por los temas agrarios y contra las agresiones foráneas y gran simpatía hacia Trump. ¿I ara qué fem?