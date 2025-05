¿Desaparecen los insectos?

Compartir

Entre las más recientes ofensivas del ecologismo radical destaca la advertencia de que están desapareciendo los insectos, lo cual acarrearía graves problemas para la humanidad. ... Ya no es solo el declive de las abejas, ahora se amplía a toda la gama. Se supone que salvo los mosquitos, las moscas o las cucarachas, a tenor de lo que puede ver y sufrir cualquiera. Por lo que sea, los mosquitos no se extinguen, como quisieran millones de personas que padecen sus picaduras (de las mosquitas); nos hinchan con frecuencia y se reclama de continuo que actúen las autoridades, que fumiguen cuanto antes con lo que sea, que hagan algo. Quizá también las hormigas se libran. Siéntense un momento en el suelo, en cualquier lugar del campo, y verán cómo empiezan a encaramarse sobre su persona. Como tampoco menguan las moscas, tan molestas, tan capaces de levantarte de una siesta dominguera. Es curioso, los insectos que más tenemos a mano, en ámbitos domésticos, se ve que no sufren esa lacra de extinción que denuncian los activistas.

La estrategia consiste en señalar a la agricultura. Como siempre. Sobre todo a la agricultura que llaman intensiva e industrializada. La que nos da de comer barato y seguro. Los agricultores son culpables, sentencian. Despilfarran agua, contaminan, eliminan los insectos... Les acusan de promover monocultivos, que van contra la biodiversidad, y, sobre todo, de utilizar insecticidas. Luego, es evidente la conclusión: hay que prohibir más insecticidas. Los que se emplean en el campo; los domésticos no, por supuesto, que son los que nos ayudan para mantener a raya los mosquitos, las moscas, las cucarachas... Los demás no preocupan directamente; al contrario, inquieta a algunos urbaitas que los agricultores los maten. No hay conciencia del problema que representan las plagas agrícolas, de las pérdidas y complicaciones que ocasionan y de que nadie prefiere gastar dinero porque sí; pero es evidente que lo primero que ha de hacer un productor es salvar la producción de cualquier ataque. Y el consumidor debería saber que gracias a eso come de todo, sano y relativamente barato. Es curioso este proceso. Mientras unos denuncian que desaparecen los insectos, los agricultores se quejan de crecientes plagas que no pueden combatir con eficacia. Se prohíben productos fitosanitarios, aparecen nuevos patógenos que llegan con importaciones de terceros países, se hacen resistentes a las materias activas que quedan... La consecuencia es que se pierden más cosechas por todo ello. Pero ¿a quien va a creer la mayoría de la población, desinformada de estas cuestiones, cuando las élites conocedoras se refugian en el mutis para que no les señalen?

