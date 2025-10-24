Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El Euromillones de hoy viernes deja un nuevo millonario en el municipio más rico de España

Debe usted estas multas

Vicente Lladró

Vicente Lladró

Valencia

Viernes, 24 de octubre 2025, 23:48

Comenta

Un informe de la Fundación Hermes advierte de que la tecnología moderna que acumulan los coches nuevos sirve para recopilar y transmitir a otros mucha ... información sensible de los conductores, lo que pone en riesgo su privacidad. Esta fundación se dedica preferentemente a la defensa de los derechos digitales de la ciudadanía, y en tal sentido promueve estudios y actividades que adviertan de los peligros inherentes a la creciente exposición digital y contribuyan a establecer medidas y cambios legislativos que defiendan la privacidad de las personas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los funcionarios de la Generalitat tendrán una subida salarial en la nómina de noviembre
  2. 2 Adiós a los maceteros de Ribó: aprobado el catálogo de mobiliario para la plaza del Ayuntamiento y la calle Colón de Valencia
  3. 3

    Imposible una habitación de hotel en Valencia por menos de 400 euros este fin de semana
  4. 4

    Primera condena en España por agresión sexual tras quitarse el preservativo sin avisar en una relación consentida
  5. 5 Antonio Tejero recibe el alta hospitalaria y seguirá su recuperación en su casa
  6. 6

    «Un perro me arrancó la boca y me está arruinando la vida»
  7. 7

    La Policía interroga a dos conocidos del empresario que arrojaron a un contenedor en Castellón
  8. 8 Acuerdan el internamiento del menor que acuchilló en el cuello a otro en Valencia
  9. 9

    El juez de Azud cita como imputado a Jorge Bellver tras ocho años de investigación
  10. 10 La polémica y taquillera película que se emite este viernes gratis en televisión: «Una adaptación mucho mejor que la que el libro se merece»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Debe usted estas multas