Debe usted estas multas

Un informe de la Fundación Hermes advierte de que la tecnología moderna que acumulan los coches nuevos sirve para recopilar y transmitir a otros mucha ... información sensible de los conductores, lo que pone en riesgo su privacidad. Esta fundación se dedica preferentemente a la defensa de los derechos digitales de la ciudadanía, y en tal sentido promueve estudios y actividades que adviertan de los peligros inherentes a la creciente exposición digital y contribuyan a establecer medidas y cambios legislativos que defiendan la privacidad de las personas.

El citado informe señala que los vehículos conectados dan acceso a decenas de aplicaciones y alerta de que los consumidores tenemos poco control sobre los datos privados que los dispositivos electrónicos captan, para acabar engrosando enormes sistemas con información sensible sobre lo que hacemos o dejamos de hacer. Y, encima, sin enterarnos. O apenas lo sospechamos.

Es curioso que mientras tenemos que respetar y hacer respetar una exhaustiva legislación sobre protección de datos, que nos obliga muchas veces a trámites o elusiones ridículas (no deberías darle a otro el número de teléfono de Fulano, hay que advertir que cumples la ley haciendo no sé qué o indicando tal cosa, toca pagar a especialistas que certifiquen que está bien certificado lo que has certificado como protección de datos...), nos vemos sometidos a una vulnerabilidad extraordinaria a través de teléfonos móviles, ordenadores y vehículos hiperconectados.

Nos apasiona la gran conectividad de los coches modernos, cuando la verdad es que nos espían

La publicidad actual de cualquier coche nuevo destaca sobre todo su sostenibilidad planetaria y la conectividad. Tranquilo, que este modelo es de lo más respetuoso con el entorno y le mantiene conectado a tope: con servicios de la marca, por si tiene problemas; con el seguro, con Tráfico incluso, con la familia, con la Autoridad Portuaria si le apetece, aunque no viva en la costa ni vayan a pisar un puerto en su vida: con el mundo. Y qué ha gusto se siente uno al saberlo, tan bien servido y espiado. Apasionadamente complacido. A cambio, todo lo que hagas quedará grabado. Hasta el infinito.

Estamos a un paso, por ejemplo, de que empiecen a llovernos sanciones sin olerlas. Ahí también podría hincar el diente la Fundación Hermes. Porque con la tecnología incorporada a un coche de hoy, cabe que, cualquier día, la Autoridad, portuaria, autonómica o continental, nos mande pasar por caja de año en año, a revisar cada disco duro. Y entonces le dirán a uno, un suponer: debe usted tropecientas multas, por saltarse tantos semáforos en rojo, más unos cuantos stops, y rebasó los 120 por hora cada día. Por la conectividad hacia el nuevo dios, que todo lo ve.