Cultivos digitales

Dicen que la agricultura digital experimenta un crecimiento medio de casi el diez por ciento anual, muy superior al de las demás tecnologías o aplicaciones ... tecnológicas en sectores industriales o de comunicación, donde cabría pensar en liderazgos indiscutibles.

La noticia es sorprendente porque se refiere a un sector, el agrario, que en otras facetas adolece de claros retrocesos: falta de rentabilidad, abandono de zonas de cultivos, desaparición de producciones clásicas de zonas concretas, envejecimiento secular de la población... ¿Cómo entender que se den al mismo tiempo ambas cosas, ese decidido fervor por el desarrollo -y potencial uso- de la digitalización a tope, junto a la creciente escasez de trabajadores en el campo y, lo que aún es peor, la rápida desaparición de agricultores profesionales y directos?

Si nos fijamos, por ejemplo, en una noticia de Efe fechada hace pocos días en México, podemos vislumbrar algunas claves que hacen ver que, de alguna manera, hay gato encerrado. El dato concreto es que las solicitudes de patentes para la agricultura digital crecen a un ritmo «tres veces mayor que el promedio de todas las tecnologías», lo cual se interpreta como «una respuesta al desafío global de alimentar a la población», que se supone que superará los 10.000 millones en 2050. Pero, ojo, hablamos de solicitudes de patentes impulsadas por universidades, administraciones, compañías y otras instancias de investigación y desarrollo, no de cosas palpables que se estén aplicando con tanta intensidad como parece indicarse, o que estén demandando los agricultores como agua de mayo. En gran medida son resultados o expectativas de inversiones de empresarios e investigadores que ven posibles negocios y apuestan por introducir sus conocimientos en nuevas tecnologías para intentar resolver o sustituir con ventaja tareas que hasta ahora realizan los agricultores. En gran medida se trata de avanzar hacia nuevos modelos de agricultura sin agricultores, industrializada y automatizada en todo lo que se pueda, sin saber a ciencia cierta hasta dónde será posible llegar. En cualquier caso, no se atienden demandas reales de los agricultores, a quienes no se tiene en cuenta, ni se consideran sus problemas verdaderos de hoy, sino que se va en otra dirección, por delante, quizá directos a suplantarles. ¿Viabilidad general? Ya se verá. Pero en todo caso resulta inquietante que se hable con tanto fervor de una agricultura digital... sin tener en cuenta a los protagonistas. Y de esta manera florecen frases como ésta: «La agricultura digital avanza a un ritmo sin precedentes, transformando la forma de producir alimentos frente a los retos globales más urgentes». Y de tanto repetirlo, el verbo se hace carne. Para dejarlo bien claro, la relación de «tecnologías transversales que impulsan el sector» abarca «la imagenología y los sensores, automatización, drones e inteligencia artificial, monitoreo en tiempo real...»

Sin duda, herramientas utilísimas. Algunas ya dan pasos eficaces. Pero ¿no se va demasiado por delante de la realidad? ¿Y el saber hacer acumulado sucesivamente por profesionales durante siglos? ¿Y la opinión de quienes están en el tajo a diario? A ver si avanzamos tan deprisa que nos olvidamos del macuto con los secretos de la pirámide.