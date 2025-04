¿Cabe esperar hoy más dinero para la PAC?

Un informe de la eurodiputada española Carmen Crespo, del PP, abunda en el debate sobre las exigencias medioambientales y la dotación presupuestaria de la PAC. ... Su reflexión se concreta en dos grandes líneas: reducir las obligaciones 'verdes' y burocráticas que se han ido imponiendo en los últimos años a los agricultores y ganaderos e incrementar las ayudas económicas, haciendo que lleguen a todos los profesionales del campo. Muchos segmentos productivos no perciben nada de la PAC; por ejemplo, el amplísimo sector hortofrutícola, salvo los cítricos.

Tal como están las cosas, de lo primero puede que se decidida alguna relajación, más seria que los tímidos retoques de ecorregímenes que se han dado tiempo atrás. De hecho ya se han expresado así varias veces ministros, comisarios y hasta la presidenta de la Comisión Europea, Von der Leyen, cuando han asegurado que comprendían los motivos de las reiteradas protestas agrarias y hasta asumían que en algunos aspectos se había exagerado. Además, no sería de recibo que siguieran apretando por aquí en plena escalada armamentística y de reorientación de grandes políticas comerciales. Las guerras no son nada ecológicas. No cabría defender a tope la exquisitez 'verde' en el campo cuando se producen a gran escala tanques, aviones, misiles... Tampoco caben equilibrios utópicos cuando desde el otro lado del Atlántico nos niegan la histórica amistad de décadas y eso obliga a replantear tantísimas cosas; entre ellas la seguridad alimentaria. No se puede estar seguro de nada y por tanto no cabe arriesgarse a depender de lo de fuera. Por consiguiente hay que promocionar más que nunca lo propio, y eso no se consigue asustando a quienes lo han de producir. Si se quiere revertir la huida del campo hay que hacerlo atractivo y rentable de verdad, no con historietas de la señorita Pepis para pequeños huertos de fin de semana; menos aún ahuyentando a los jóvenes con exigencias ecologistas difíciles o imposibles de cumplir.

Por lo que respecta al segundo punto del informe, el de más ayudas de la PAC, eso no se lo cree nadie por ahora, cuando se recortan presupuestos por todos los rincones para financiar la Defensa. Quizás aflojen más en lo 'verde' para relajar la presión en lo económico.