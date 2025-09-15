La garantía de la Administración Local

Compartir

A la mayoría de la sociedad no les sonará extraña la palabra Ayuntamiento, quizás algo más entidades locales, además de haber visitado la casa consistorial ... en más de una ocasión, físicamente o a través de la sede electrónica. Lo que posiblemente será más desconocido es el personal funcionario que, preceptivamente, trabaja en las mismas, Funcionarios y Funcionarias de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional (FHN) que desempeñan funciones reservadas de trascendencia, la fe pública y el asesoramiento legal preceptivo corresponde a la Secretaría; a la Intervención, el control y la fiscalización interna de la gestión económico-financiera y la contabilidad; las funciones de manejo y custodia de los fondos y la gestión tributaria y recaudación a la Tesorería. Sin su trabajo riguroso e independiente del color político gobernante, sería difícil garantizar la legalidad, la transparencia y el control del gasto público en la Administración Local.

*SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COLEGIO DE SECRETARIOS, INTERVENTORES Y TESOREROS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE VALENCIA

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión