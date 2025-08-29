Qué país es España

Los ciudadanos de Paiporta no se merecían añadir una nueva preocupación al tremendo mal que les aconteció por la riada del pasado año. LAS PROVINCIAS ... publicó el pasado miércoles un excelente reportaje de Rosana Ferrando donde quedaba claro que la llamada 'okupación' ya ha comenzado aprovechando que muchas de las viviendas en planta baja están deshabitadas temporalmente, o en un estado complicado para que se pueda vivir ahí. En consecuencia, los vecinos han empezado a comprar cadenas y cerraduras para asegurar sus hogares. Me puedo imaginar el sentimiento de ser burlado y humillado cuando un vecino ve su casa que todavía no puede volver a habitar porque no reúne las mínimas condiciones mientras se afana en ello y, en un abrir y cerrar de ojos, comprobar que jóvenes acostumbrados a vivir donde sea se la han usurpado.

El sentimiento del pueblo frente a esta nueva preocupación es de resignación fatalista, tal y como lo expresó una vecina: «Paiporta es un pueblo abandonado». Temen que el fenómeno vaya a más, saben que una casa okupada linda con otras que han sufrido daños y que fácilmente pueden ser objetos de robos. La gente está asustada, y de verdad que no hay derecho; un año casi después de la riada la vida está lejos de ser normal. Paiporta es un símbolo doloroso de lo que cuesta gobernar España: las pugnas entre las comunidades autónomas y el gobierno del Estado son una vergüenza permanente, altavoz de la ineficiencia que se extiende a la hora de hacer frente a una gran catástrofe. Hay un virus insidioso en la vida política y que se resume en esto: «Al rival, ni agua». Solo esta directriz miserable puede explicar tanta incompetencia como hemos visto este verano (mi ejemplo 'favorito' de esto es el del retén de bomberos que no asistió en un incendio porque estaba en otra comunidad autónoma aunque sólo a 15 minutos de distancia). El gobierno de Sánchez debería arreglar de una vez el problema de los okupas, da igual que sean muchos o pocos, porque la gente no se merece sufrir el escarnio de ver su vivienda ocupada tras sufrir ese golpe de desolación de verlo perdido todo. Pero claro, esto da una mala imagen del gobierno, no es 'progresista', y mejor que nadie de los que apuntalan al presidente se sienta ofendido. Empiezo a pensar que hay una dinámica perversa en las altas esferas del poder de los partidos que impide comprender la gravedad de sus responsabilidades y cómo su incompetencia afecta la vida de millones de personas. Cuando nadie que no sea rico no pueda comprar un piso y sea casi imposible alquilar uno con un sueldo medio, una situación que será realidad en breve si alguien no lo remedia, alguien preguntará con toda razón qué país es España.