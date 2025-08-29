Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Qué país es España

Vicente Garrido

Viernes, 29 de agosto 2025, 00:12

Los ciudadanos de Paiporta no se merecían añadir una nueva preocupación al tremendo mal que les aconteció por la riada del pasado año. LAS PROVINCIAS ... publicó el pasado miércoles un excelente reportaje de Rosana Ferrando donde quedaba claro que la llamada 'okupación' ya ha comenzado aprovechando que muchas de las viviendas en planta baja están deshabitadas temporalmente, o en un estado complicado para que se pueda vivir ahí. En consecuencia, los vecinos han empezado a comprar cadenas y cerraduras para asegurar sus hogares. Me puedo imaginar el sentimiento de ser burlado y humillado cuando un vecino ve su casa que todavía no puede volver a habitar porque no reúne las mínimas condiciones mientras se afana en ello y, en un abrir y cerrar de ojos, comprobar que jóvenes acostumbrados a vivir donde sea se la han usurpado.

