Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Valencia destituye a Corona
Más dura será la caída

El nuevo Frankenstein

Vicente Garrido

Vicente Garrido

Viernes, 14 de noviembre 2025, 00:13

El nuevo Frankenstein de Guillermo del Toro me ha entusiasmado. Con unos actores en estado de gracia (Jacob Elordi como la criatura y Oscar Isaac ... como Victor Frankenstein) el director mexicano nos regala una película con un diseño de producción extraordinario, muy hermosa y profundamente gótica, lo que sin duda es un sello distintivo de aquel. Pero es que además el guion no para de crecer, sin que en las dos horas y media que dura nos podamos despistar o acusar lagunas de interés. Para nada: cada escena tiene su razón de ser, y en unos pocos trazos con brío comprendemos perfectamente la motivación de los personajes, el porqué cada uno de ellos, con unas pocas excepciones, se encamina a un destino trágico.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un niño de dos años atragantado con un fruto seco en Valencia
  2. 2 Luto en el mundo de las Fallas por la muerte de la fallera mayor de Pintor Goya
  3. 3 Los cuatro médicos especialistas mejor valorados de la Comunitat Valenciana en 2025
  4. 4

    Cómo viven los valencianos de la lista Forbes
  5. 5 Hallan un arsenal y drogas en el arresto de un maltratador en Paiporta
  6. 6 Investigan la muerte de un trabajador electrocutado en una finca de Valencia
  7. 7

    El Congreso rechaza prolongar el cierre de la nuclear de Cofrentes: 180.000 empleos y 450 millones en juego
  8. 8

    De gran mirador de Valencia a mamotreto para skaters
  9. 9 Un accidente provoca cinco kilómetros de atasco en la Pista de Silla hacia Alicante
  10. 10 Hallan el cadáver de una joven de 21 años en un descampado en Gijón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El nuevo Frankenstein