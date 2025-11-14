El nuevo Frankenstein de Guillermo del Toro me ha entusiasmado. Con unos actores en estado de gracia (Jacob Elordi como la criatura y Oscar Isaac ... como Victor Frankenstein) el director mexicano nos regala una película con un diseño de producción extraordinario, muy hermosa y profundamente gótica, lo que sin duda es un sello distintivo de aquel. Pero es que además el guion no para de crecer, sin que en las dos horas y media que dura nos podamos despistar o acusar lagunas de interés. Para nada: cada escena tiene su razón de ser, y en unos pocos trazos con brío comprendemos perfectamente la motivación de los personajes, el porqué cada uno de ellos, con unas pocas excepciones, se encamina a un destino trágico.

Ahora bien, aunque del Toro ha sabido captar admirablemente el universo creado por Mary Shelley, nos ha ofrecido un final muy distinto al plasmar una historia en cuyo final el creador del monstruo encuentra su expiación poco antes de morir y, lo que es más relevante, en el que la criatura hecha de remiendos humanos y animales salida de sus manos no desaparece lleno de furia y desesperación entre el páramo de hielo donde finalmente coincide con su creador (presumiblemente para morir, aunque esto no queda explícito en la novela), sino que vemos en sus ojos una luz de esperanza: quizás no todo esté perdido, y la soledad a la que parece condenado para la eternidad puede que no sea su destino final.

Este final es claramente diferente del original, en el que no hay redención posible ni para Frankenstein, que muere aborreciendo a su criatura, ni para el monstruo, quien no reniega de su furia homicida con la que ha castigado a su hacedor por haberlo abandonado al poco de cobrar vida. Además, como ya hiciera en su premiada película 'La forma del agua', del Toro nos invita a reflexionar sobre la fuerza del amor, permitiendo también aquí que una mujer se enamore de un monstruo. Hay otros cambios no menores en la trama, pero son del todo legítimos, porque una película es un lenguaje diferente de la literatura. A mí me ha gustado ese nuevo final, es más, lo agradezco, porque en el tiempo de monstruos en el que vivimos actualmente (recuerden la sentencia de Gramsci: cuando el viejo mundo está muriendo y el nuevo tarda en aparecer, ese intervalo es tiempo de monstruos) el asesino serial en el que se convierte la criatura por el abandono al que le sometió el Dr. Frankenstein de la novela se convierte en esta película genial en un ser que solo mata en defensa propia y que en ningún momento acepta la crueldad como su destino. Nunca fue tan claro uno de los mensajes centrales de la obra: que el auténtico monstruo no es la criatura, sino las personas que niegan su humanidad.