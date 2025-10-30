Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Lotería Nacional del jueves deja el primer premio en un municipio que hace frontera con Portugal y otras tres localidades muy populares
Más dura será la caída

Un notable error de juicio

Vicente Garrido

Vicente Garrido

Jueves, 30 de octubre 2025, 23:12

Elisabet desapareció en Cheste, donde vivía, junto a su madre Elvira Martínez Alfaro, que también falleció en la tragedia del 29 de octubre. Ambas se ... dirigían al hotel La Carreta, en la A3, donde trabajaban. En un vídeo que te rompe el corazón, se ve a madre e hija a punto de morir ahogadas, el coche lleno hasta la mitad de un agua que entra como si fuera el Niágara a punto de caer por las vertiginosas cataratas. El vídeo lo grababa Elisabet para enviarlo a su jefe y explicarle la razón por la que iban a llegar tarde. De todas las imágenes que he visto de esta tarde-noche infausta estas son las que más me han hecho sentir la angustia desnuda de la muerte inminente. Oímos a Elisabeth emitir gemidos de puro terror, mientras que la voz de la madre, con tono sereno, sin duda para aportar algo de consuelo ante una muerte cierta, dice algo así como «si diéramos con algún árbol o alguna cosa...».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Otros tres imputados por las torturas a la mujer a la que le quemaron la vagina
  2. 2 Mazón, sobre el funeral, admite que «no dejo de pensar en ello» y anuncia «una comparecencia en los próximos días»
  3. 3

    La red de metro que viene: dos nuevas líneas, renovación de las estaciones más antiguas y 22 vehículos adicionales en los próximos cinco años
  4. 4

    Todos los colegios tendrán que mandar deberes y tareas para casa cuando se suspendan las clases
  5. 5 El superordenador revoluciona su predicción tras la caída al descenso del Valencia y sorprende con la posición final del Levante
  6. 6

    ¿Y ahora, qué? Un parque en el curso alto del Turia que se una al de Cabecera, primera actuación para reordenar la zona cero
  7. 7 La tienda de Valencia que vistió a la reina Letizia en el funeral de Estado por las víctimas de la dana en Valencia: se puede comprar por 49,99 euros
  8. 8 Muere una joven tras caer su coche al agua en el puerto de Gandia
  9. 9

    Velluters, el barrio de Valencia desbordado por drogas, prostitución y okupaciones
  10. 10

    Abascal da la cara por Mazón y afea al PP que no le defienda por estar «atemorizado»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Un notable error de juicio