Mirarse el ombligo

Vicente Garrido

Vicente Garrido

Jueves, 6 de noviembre 2025, 23:12

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró el miércoles en una comparecencia que había interpuesto una denuncia en contra del hombre que se le acercó ... en la calle y, caminando con paso inseguro y alcoholizado, la acosó desde atrás: «Decidí levantar denuncia, porque esto es algo que viví como mujer, pero que lo vivimos todas las mujeres en nuestro país. Lo he vivido antes, cuando no era presidenta [...]. Es un delito en la Ciudad de México. Si no presento yo denuncia, ¿en qué condición se quedan todas las mujeres mexicanas? ¿Si esto le hacen a la presidenta qué va a pasar con todas las otras mujeres en el país?». A continuación añadió: «Es algo que no debe ocurrir, y no lo digo como presidenta, sino como mujer, nadie debe vulnerar nuestro espacio personal». Finalmente señaló que, al igual que lo que ocurre en la capital de México, se aseguraría de que todas las ciudades del país tuvieran una ley en contra del acoso contra las mujeres en la vía pública.

