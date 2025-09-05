Compartir

La idea de llevar el ejército a las calles es muy atractiva para mucha gente; Donald Trump, después de desplegar a la Guardia Nacional en ... Los Ángeles y Washington D.C., amenaza ahora con hacerlo en otras grandes ciudades como Chicago. Su razón es que esa medida ha combatido eficazmente la delincuencia; también que esas ciudades de los Estados Unidos presentan índices muy alarmantes de criminalidad. Podemos preguntarnos si esto es cierto, de acuerdo a lo que la Criminología ha investigado. En primer lugar, no hay duda de que los Estados Unidos tienen una alta tasa de criminalidad; comparado con cualquier país de Occidente, el país del dólar es mucho más inseguro, y el número de delitos violentos, los homicidios en particular, es claramente superior. Ahora bien, esto obedece a muchas causas, y en modo alguno a que no se aplique la suficiente 'mano dura' -que es la tesis de Trump-, porque una cosa es hablar de las causas del crimen y otra de cómo reprimirlo. De hecho, ese país tiene uno de los sistemas carcelarios más grandes del mundo, con unas penas muy elevadas, que en algunos estados, como sabemos, puede suponer la pena de muerte.

Ahora bien, cuando la policía inunda las calles y la ley se aplica sin apenas garantías, como ocurre en las dictaduras, es cierto que baja mucho el crimen. Lo estamos viendo ahora con El Salvador y el régimen dictatorial de facto de Bukele; en China y ciertamente debe de pasar también en Corea del Norte (ya que no hay datos fiables de lo que allí sucede). Ahora bien, hablamos de la delincuencia de la calle, porque en esos regímenes el delito de cuello blanco y la corrupción en las esferas elitistas son muy elevados. El problema es el precio a pagar. La Guardia Nacional en las calles tendrá solo un efecto temporal: cuando se vayan las tropas la delincuencia volverá a su nivel anterior, y ocurrirá esto porque las causas del crimen en los Estados Unidos dependen de dos factores que nada tienen que ver con la represión del delito: la existencia de una ingente cantidad de armas de fuego en manos privadas junto a una cultura que aprueba y cultiva su uso, y la existencia de diversas causas que propician su empleo, como son: enormes desigualdades, racismo y una vida social fracturada que impide que sean los propios ciudadanos los que, orgullosos de formar una comunidad, vigilan en su actividad cotidiana a los individuos que puedan estar tentados de usar la violencia. La mejor prevención contra el crimen es la llamada 'eficacia colectiva': lugares que permiten que la gente se conozca y se respete y vele por el orden de sus calles. La policía es necesaria, desde luego, pero lo anterior es la base de un barrio seguro. La Guardia Nacional en las calles tendrá un efecto temporal: la delincuencia volverá a su nivel anterior

