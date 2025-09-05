Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Lotería Nacional reparte su primer premio en trece localidades este jueves

Mano dura

Vicente Garrido

Vicente Garrido

Viernes, 5 de septiembre 2025, 00:25

La idea de llevar el ejército a las calles es muy atractiva para mucha gente; Donald Trump, después de desplegar a la Guardia Nacional en ... Los Ángeles y Washington D.C., amenaza ahora con hacerlo en otras grandes ciudades como Chicago. Su razón es que esa medida ha combatido eficazmente la delincuencia; también que esas ciudades de los Estados Unidos presentan índices muy alarmantes de criminalidad. Podemos preguntarnos si esto es cierto, de acuerdo a lo que la Criminología ha investigado. En primer lugar, no hay duda de que los Estados Unidos tienen una alta tasa de criminalidad; comparado con cualquier país de Occidente, el país del dólar es mucho más inseguro, y el número de delitos violentos, los homicidios en particular, es claramente superior. Ahora bien, esto obedece a muchas causas, y en modo alguno a que no se aplique la suficiente 'mano dura' -que es la tesis de Trump-, porque una cosa es hablar de las causas del crimen y otra de cómo reprimirlo. De hecho, ese país tiene uno de los sistemas carcelarios más grandes del mundo, con unas penas muy elevadas, que en algunos estados, como sabemos, puede suponer la pena de muerte.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre asesina a tiros a otro por la espalda en plena calle en Xirivella
  2. 2

    Un informe del Parlamento Europeo reconoce que el valenciano es una lengua diferente del catalán
  3. 3 La Policía reduce con una pistola eléctrica a un hombre que acosó a una mujer en un garaje de Valencia
  4. 4 Un camión arrolla a varios operarios de carretera en las obras de la Pista de Silla
  5. 5 El herido en el tiroteo de Alfafar se enfrenta a un año de cárcel por colaborar en la fuga de un preso
  6. 6 Dos españoles, entre las víctimas del descarrilamiento del funicular en Lisboa
  7. 7

    Sanidad pospone sin fecha la nueva atención por las tardes en los centros de salud que iba a empezar en octubre
  8. 8

    Un Manises cada vez más global: 28 nuevas rutas internacionales en dos años
  9. 9 Un accidente en la A-7 a la altura de Museros provoca retenciones de hasta 9 kilómetros
  10. 10

    Una avería en pleno vuelo del Falcon obliga a Sánchez a cancelar su viaje a París para reunirse con Zelenski

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Mano dura