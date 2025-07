Koldo el analista

Compartir

Lo que más me alucina de las grabaciones del señor Koldo es su naturalidad, el tono del diálogo fácil y abierto, con variaciones ajustadas a ... las necesidades del momento. Desde las recomendaciones a las mujeres para que resulten atractivas (son impagables sus consejos acerca de cómo mostrar las tetas, perfilando gestos para que estén a la vista o sugeridas en las relaciones con la gente) hasta sus consejos acerca de cómo lidiar con imprevistos o dificultades para conseguir los beneficios esperados, todo en Koldo nos remite al hombre que, hecho a sí mismo, se mueve con agilidad y eficacia en la mugre de la corrupción política. Esto último es lo más perturbador, pues personajes como él no podrían existir (y menos prosperar) si el ecosistema que los alberga no los nutriera y alentara. Existe Koldo porque la clase política (con las excepciones de rigor) hace tiempo que es refugio de liantes y vagos, un terreno acotado para los que tienen estómago para falsificar títulos y acreditar una nula experiencia profesional de excelencia.

Lo normal es que, en estas circunstancias, la gente valiosa huya de la política. ¿Quién quiere dejar un proyecto personal, forjado por el propio esfuerzo, para juntarse con esta clase de paletos? ¿Quién puede tener el arrojo, si se respeta a sí mismo, de emprender un trabajo serio con gente así? Que Koldo y tantos otros puedan llegar a puestos tan elevados ha de ser motivo de gran preocupación. Su efecto es desolador, porque no solo alejan a los buenos gestores, sino que animan a otros como ellos a emprender la vía del acceso a los cargos públicos electos, incluyendo a los que desprecian la democracia, porque saben que descalificando a todo el sistema cosecharán votos del ciudadano que, harto de todo, quiere darles una lección y sacarles del escaño. Pero esos que vienen, salvo que se demuestre lo contrario, no hacen sino profundizar el descrédito del sistema con sus mensajes facilones y simplistas. Vuelvo a Koldo, porque hay otra cosa notable en todo el asunto. Son las grabaciones infinitas, la necesidad de registrar cualquier conversación por nimia o frívola que sea. ¿Por qué? Sin duda que quería tener sus espaldas bien cubiertas: «Si caigo yo, caerán otros, y si me aprietan podré apretarles a ellos, porque lo tengo todo registrado». Ahora bien, pienso que hay otra relacionada con el estudio y el deseo de perfeccionar sus métodos. Debido a la magnitud de sus tejemanejes sus conversaciones aumentaban de forma exponencial, así que con los registros él podía buscar exactamente lo que dijo la última vez que habló con alguien, o analizar el curso de los acontecimientos. Y ajustar en consecuencia el siguiente encuentro. Koldo el analista. Todo nos remite al hombre que se mueve con agilidad y eficacia en la mugre de la corrupción política

