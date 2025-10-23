Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Imperdonable

VICENTE GARRIDO

Jueves, 23 de octubre 2025, 23:46

Comenta

Lo sucedido en el colegio Irlandesas Loreto de Sevilla desafía toda lógica. Me produce estupor el suicidio de Sandra, de 14 años, como consecuencia del ... acoso al que estaba siendo sometida por tres compañeras de clase desde la primavera del curso anterior. A diferencia de otros casos, la chiquilla había buscado ayuda en su familia, no había vivido en soledad el suplicio de la burla, el insulto y la amenaza. La madre se dirigió al centro desde el primer momento, pidiendo que tomaran medidas. Pero la dirección del colegio Irlandesas se negó a activar el protocolo antiacoso, y ni siquiera comunicaron a los profesores del grupo de Sandra lo que estaba sucediendo. Tampoco hablaron con las familias de las acosadoras ni con el orientador escolar. Lo único que hizo fue separar a las acosadoras el curso actual poniéndolas en otro grupo. Pero cualquiera que tenga dos dedos de frente sabe que esa medida es del todo insuficiente, pues la víctima y -en este caso- las agresoras, como no puede ser de otra manera, coinciden durante unos pocos minutos interminables para la acosada en la entrada y salida del colegio, así como en los recreos eternos.

Te puede interesar

