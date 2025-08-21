No puedo evitar acordarme de la obra cumbre de John Ford: 'El hombre que mató a Liberty Valance' (ex aequo con 'Centauros del desierto') cuando ... veo a Donald Trump y su forma de gobernar su país y tratar a los otros, ya sean personas o naciones. ¿Han visto o recuerdan la película? Ransom Stoddar (James Stewart) es salvajemente atacado por el bandido que asola esa región (Liberty Valance, interpretado por Lee Marvin) mientras se dirige a un pueblo a empezar a practicar la abogacía. Por suerte, Tom Doniphon (John Wayne) lo encuentra y logra que su 'casi' novia Hallie (Vera Miles) lo devuelva a la vida con sus cuidados, aunque esta acción generosa le supondrá perderla al final. Pero quizás la secuencia más prodigiosa es la que sucede en la cantina donde trabaja Hallie, cuando Stoddar, que paga sus deudas como camarero, se ve humillado por Liberty y le pone la zancadilla cuando lo ve pasar llevando la cena de Doniphon. Lo que sucede tendrán que verlo ustedes, o recordarlo.

Donald Trump es el matón; el Liberty Valance de esta sociedad global en crisis. Valance prospera en un tiempo y en un territorio al que aún no ha llegado la ley, por eso desprecia los libros que lleva Stoddar en sus alforjas y los rompe con saña. Cuando vienen las elecciones, él y su banda coaccionan a los que van a votar para que elijan a su marioneta. Lee Marvin está soberbio: con su látigo como signo distintivo de su violencia, tiene atemorizada a toda la región. Solo podrá detenerle Doniphon, quien mata a Valence para salvar la vida al abogado, a pesar de que le ha robado la novia. Trump prospera porque el mundo padece muchas turbulencias y ve la oportunidad de acabar con las leyes que le incriminaron y le condenaron tras lograr que la mitad del pueblo estadounidense abdicara de su responsabilidad moral. Trump no negocia: extorsiona. Él lleva el látigo, y los que no se avienen a sus peticiones sufrirán su ira. Se acabó la diplomacia, como terminó el uso veraz del lenguaje; la verdad es lo que él dice, ya sea que ganó las elecciones que perdió o que Ucrania inició a guerra contra Rusia. Libera a los asaltantes del Capitolio que atacaron a la policía y manda a la Guardia Urbana para combatir el crimen. No tiene que explicar nada a nadie: enemigo de las universidades a las que ha castigado duramente por no plegarse a sus exigencias, de la independencia judicial, de cualquier práctica humanitaria que pueda rebajar el sufrimiento en el mundo, solo admira a los que son capaces de plantarle cara, es decir, a otros matones, es decir, Putin. ¡Qué no daría Trump por poder mandar en los Estados Unidos sin las trabas que le presenta la democracia! Aquí no tenemos a John Wayne; sólo a los votantes.