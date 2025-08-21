Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Lotería Nacional de hoy jueves deja su primer premio en Valencia y en otro conocido municipio valenciano para veranear

El hombre que mató a Liberty Valance

VICENTE GARRIDO

Jueves, 21 de agosto 2025, 23:22

No puedo evitar acordarme de la obra cumbre de John Ford: 'El hombre que mató a Liberty Valance' (ex aequo con 'Centauros del desierto') cuando ... veo a Donald Trump y su forma de gobernar su país y tratar a los otros, ya sean personas o naciones. ¿Han visto o recuerdan la película? Ransom Stoddar (James Stewart) es salvajemente atacado por el bandido que asola esa región (Liberty Valance, interpretado por Lee Marvin) mientras se dirige a un pueblo a empezar a practicar la abogacía. Por suerte, Tom Doniphon (John Wayne) lo encuentra y logra que su 'casi' novia Hallie (Vera Miles) lo devuelva a la vida con sus cuidados, aunque esta acción generosa le supondrá perderla al final. Pero quizás la secuencia más prodigiosa es la que sucede en la cantina donde trabaja Hallie, cuando Stoddar, que paga sus deudas como camarero, se ve humillado por Liberty y le pone la zancadilla cuando lo ve pasar llevando la cena de Doniphon. Lo que sucede tendrán que verlo ustedes, o recordarlo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El precio de vivir en una casa con piscina en Valencia
  2. 2 Colas de jóvenes para comprar y consumir marihuana en un club privado clausurado por el Ayuntamiento de Valencia
  3. 3 Detenido en Francia el autor del crimen de la autocaravana de Alcossebre
  4. 4 Valencia abrirá una nueva residencia para mayores en 2026 con 92 plazas públicas
  5. 5 Muere Álex Kentucky, DJ en las grandes discotecas y beach club de Ibiza
  6. 6 Desahucio exprés en Cullera de una familia que ocupó la casa de una anciana en estado vegetativo
  7. 7

    La misteriosa playa de Valencia contaminada y limpia a la vez
  8. 8

    El nuevo hospital de Valencia obligará a demoler cuatro edificios no previstos en la antigua Fe
  9. 9 Aemet activa un aviso amarillo este viernes por chubascos y tormentas localmente fuertes en Valencia y señala las zonas donde caerán
  10. 10 Detenido un cirujano en Alicante tras morir su padre después de que le amputara varios dedos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El hombre que mató a Liberty Valance