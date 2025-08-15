Dulce venganza

Compartir

Hay algo intrínsecamente satisfactorio en la venganza. Lo prueba el hecho de que es uno de los arquetipos fundamentales de la narrativa, en cualesquiera de ... sus manifestaciones (cine, literatura y audiovisual) desde tiempo inmemorial. La locura homicida de Medea surge por despecho a su amante traidor, y el Cid ha de responder a la Afrenta de Corpes en el Cantar del Mío Cid, que surge porque los infantes de Carrión se vengan en las hijas de este, sus esposas, de una humillación previa recibida a manos del guerrero castellano. La cruzada contra el mal de Batman nace del sentimiento de venganza por el asesinato de sus padres, y Liam Nesson no se anda con bromas cuando llega a París para rescatar a su hija apresada por una mafia en su mayor éxito como 'action hero' en 'Venganza'. Podría seguir hasta mañana. Todo esto viene a cuento del éxito fulgurante de la serie de televisión que la 2 de TVE ha puesto en antena este agosto: nada menos que 'El Conde Montecristo', que en su franja de emisión ha pulverizado a todos sus competidores (incluyendo al inefable Torrente) al lograr el 6,5% de la cuota de pantalla. ¿Qué tiene la novela de Dumas para que, a pesar de sus innumerables adaptaciones -la última, una superproducción francesa de 2024 que también fue un gran éxito-, de su más que consabido argumento, triunfe de este modo incontestable?

La respuesta es que 'El Conde de Montecristo' tiene los ingredientes esenciales de la narrativa de la venganza, y está escrito con la maestría habitual del autor de 'Los tres mosqueteros' para caracterizar la psicología de los personajes y darles una profundidad que nos permite una rápida identificación con sus motivos y sufrimientos. Esos ingredientes son una traición abyecta (provocada por diversas causas en los tres hombres que la perpetran: codicia, resentimiento y deseo de poder) ante un hombre que es modelo de virtud, Edmundo Dantés; un padecimiento muy largo y cruel (15 años en el desolador castillo de If); una transformación que lo convierte en un hombre inmensamente rico y sabio (el abate Faria y el tesoro de Montecristo) y, lo más importante, una ingeniosa trama que lleva a la venganza pausada y ejemplar de Dantés contra los que le mataron en vida, arrebatándole su futuro junto a su amada. Con su acento final en la compasión y en el amor, 'El Conde Montecristo' es la novela perfecta que recoge nuestro deseo de justicia cuando nos sentimos abandonados por Dios y los hombres y es un rechazo explícito a la exhortación al perdón como virtud ejemplar, lo que no es de extrañar, ya que poner el foco en el deber de perdonar en el ofendido no hace sino justificar fechoría del ofensor. El perdón nunca es una obligación.

