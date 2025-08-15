Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Dulce venganza

Vicente Garrido

Vicente Garrido

Viernes, 15 de agosto 2025, 00:19

Hay algo intrínsecamente satisfactorio en la venganza. Lo prueba el hecho de que es uno de los arquetipos fundamentales de la narrativa, en cualesquiera de ... sus manifestaciones (cine, literatura y audiovisual) desde tiempo inmemorial. La locura homicida de Medea surge por despecho a su amante traidor, y el Cid ha de responder a la Afrenta de Corpes en el Cantar del Mío Cid, que surge porque los infantes de Carrión se vengan en las hijas de este, sus esposas, de una humillación previa recibida a manos del guerrero castellano. La cruzada contra el mal de Batman nace del sentimiento de venganza por el asesinato de sus padres, y Liam Nesson no se anda con bromas cuando llega a París para rescatar a su hija apresada por una mafia en su mayor éxito como 'action hero' en 'Venganza'. Podría seguir hasta mañana. Todo esto viene a cuento del éxito fulgurante de la serie de televisión que la 2 de TVE ha puesto en antena este agosto: nada menos que 'El Conde Montecristo', que en su franja de emisión ha pulverizado a todos sus competidores (incluyendo al inefable Torrente) al lograr el 6,5% de la cuota de pantalla. ¿Qué tiene la novela de Dumas para que, a pesar de sus innumerables adaptaciones -la última, una superproducción francesa de 2024 que también fue un gran éxito-, de su más que consabido argumento, triunfe de este modo incontestable?

