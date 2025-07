Abascal dispara a discreción

La peor noticia que ha tenido el Partido Popular desde su nacimiento es la aparición de Vox. El PSOE no ha tenido ese problema; sus ... numerosos socios de gobierno son grupúsculos o partidos nacionalistas, que nunca disputan la jefatura de la nación. Al PSOE le basta con decir que todos son "progresistas" y se acabó la polémica en sus filas, con las obligatorias quejas solapadas de algunos barones que, por los resultados finales, más parece una cuestión de estética (que parezca que haya gente indignada protestando pero sin armar mucho ruido; véase Page) que de ética. La oposición protesta, pero el discurso está ya muy horneado y la figura de Sánchez no admite réplica porque la gente vive de su escaño.

Vox, sin embargo, es harina de otro costal. Aunque pacta en las regiones con los populares, su bazuca tira a matar tanto al PSOE como al PP, como tuvimos ocasión de comprobar en la comparecencia de Abascal el pasado miércoles en el Congreso. Vox tiene un problema: todos son un asco menos ellos, arrogándose ser el último bastión de la verdad y la justicia. Y, lo que es peor, rindiendo vasallaje a Trump pierde todo pudor por abrazar los delirios de grandeza de aquel. De este modo, el lenguaje de Vox es el viejuno del chivo expiatorio y la negación de la ciencia. Uno no puede hallar inspiración en sus palabras. (Sánchez al menos habla 'bonito', aunque luego haga lo que quiera.) El PP no podrá tener la mayoría absoluta, de la misma manera que no la puede tener el PSOE. Pero mientras este no ha tenido reparo en pactar prebendas y todo lo necesario para que le voten, me temo que el PP lo tendría mucho más difícil para 'salvar la cara' con Vox. Tendría que explicar por qué le parece una buena idea expulsar a 8 millones de extranjeros y españoles hijos de extranjeros, por qué hay que arrodillarse ante un perturbado como Trump, por qué hay que hacer oídos sordos al cambio climático, y otras cuestiones que son francamente enojosas en todo debate político. Sí, Vox dice cosas ciertas, no cabe duda, pero el problema es que complica de modo extraordinario a Feijóo porque es el apestado de la fiesta y le gusta serlo. Lógicamente, Vox piensa subir; ver a su mesías hacer y deshacer con su sola voluntad tratados y flujos de dinero, jugar con las guerras y sufrimientos ajenos, les ha subido mucho la moral. Pero esto es veneno puro, porque roba al sector 'duro' que votaría al PP si no estuviera Vox. Este tiene todo el derecho del mundo a existir, pero su presencia es un yunque en el cuello del PP del que no va a poder librarse. Luego sí, seguro: caso de que fuera necesario pactarán, pero no es extraño que el PP vea ese camino con profunda angustia.