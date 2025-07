El Consell Jurídic y el Decreto de Nueva Planta

La consecución por la Generalitat Valenciana de la plena competencia para elaborar sus propias leyes de Derecho civil está resultando un proceso largo y complicado; ... un ejemplo, el último por ahora, de ese tortuoso alumbramiento es el Dictamen 501/2025, de 19 de junio, del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana elaborado como consecuencia de una consulta facultativa formulada por la Consellera de Justicia y Administración Pública respecto a la viabilidad jurídica, formal y material, de la proposición de Ley ordinaria para la derogación expresa del decreto de Nueva Planta de 29 de junio de 1707 fundamentalmente por tratarse de una norma derogada lo que haría jurídicamente ilógica su derogación.

En el dictamen citado el CJC tiene un ojo puesto en declarar jurídicamente inviable la derogación del Decreto de Nueva Planta por no tener éste vigencia y el otro en salvar la doctrina que el TC sostuvo en sus sentencias de 1992, una, y de 2016, tres, que volvieron a abolir nuestros Furs tras la recuperación de los mismos llevada a cabo en el Estatut de 2006 con ocasión de diseñar conforme al art. 147 2. d) C.E. la competencia para legislar en Derecho civil que transfirió el Estado a la Generalitat en la LOTRAVA al amparo del artículo 150. 2 C.E. y que la Generalitat, en un ejercicio de lealtad constitucional para con el art. 149 1. 8ª C.E., orientó a la tutela de la foralidad civil.

Esa segunda perspectiva, la de salvar el neo abolicionismo del TC, obliga al CJC muy a su pesar, o eso parece, obligado por su propia naturaleza y por la del dictamen que emite a reconocer una cierta eficacia actual al Decreto de 1707, la eficacia de la que parte el TC que estrangula la competencia legislativa civil de la Generalitat. En efecto, utilizar insistentemente la falta de vigencia para salvar lo que es indiscutible: la vigencia histórica del Decreto de 1707 tras la Guerra de Sucesión y el hecho histórico a que dio lugar, la abolición foral; hechos históricos, el Decreto y su efecto abolicionista, que, como tales, como antecedentes históricos, deben ser tenidos en cuenta por exigencias del art. 3 1. del Título Preliminar del Código Civil al interpretar las normas, en este caso, el art. 149 1. 8ª CE tiene la evidente intención de salvar la doctrina neo-abolicionistas del TC que sería más difícil, por no decir imposible, de sostener si acudiéramos a los resultados de la aplicación conjunta y directa del apartado 3 de la Disposición Derogatoria de la C.E. y del art. 2. 2 del TPCC que llevarían a la conclusión sin matices de la expulsión total del Decreto de nuestro Ordenamiento jurídico, no en su aspecto histórico porque la Historia evidentemente no puede derogarse, sino en todas las derivaciones del mismo que puedan condicionar la aplicación de nuestras leyes por cualquier operador. Nadie pretende sostener que la abolición foral no tuvo lugar, lo único que legítimamente se pretende es que los principios doctrinales que inspiraron y las consecuencias jurídico-políticas que produjo el DNP de 1707 no condicionen la doctrina del TC por ser radicalmente contrarios los unos y las otras a la C.E. con la que bajo ningún concepto ni con ningún argumento pueden sobrevivir ni convivir.

Pero es que, además, los criterios de interpretación de las normas que recoge el art. 3 1. del Título Preliminar del Código Civil han de ser utilizados por los juristas ponderadamente y de una manera conjunta por lo que además de los antecedentes históricos, siempre que no impliquen asumir posiciones interpretativas radicalmente contrarias al Ordenamiento interpretado, también hay que servirse de la realidad social del tiempo en que las normas interpretadas han de ser aplicadas y esa realidad social, en palabras del propio CJC, se define por «la nula aceptación por los ciudadanos, instituciones y juristas valencianos» de la «interpretación restrictiva de los derechos civiles forales... de la Comunitat Valenciana» derivada «de la situación que supuso para nuestra Comunitat la adopción del desafortunado Decreto de Nueva planta de 29 de junio de 1707». Esa realidad social tiene su reflejo político ya que tres de los cuatro grupos parlamentarios que componen hoy les nostres Corts (86 diputados de los 99 que tienen nuestras actuales Cortes) incluyeron en los programas políticos con los que concurrieron a las elecciones autonómicas de 2023 diversas iniciativas tendentes todas ellas a la plena reintegración a la Generalitat Valenciana de la competencia para elaborar leyes civiles propias.